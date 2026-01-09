Rai Libri: esce “Battiato svelato”, a cura di Giorgio Calcara

Roma, 9 gen. (askanews) – Rai Libri presenta “Battiato svelato. Dalle sperimentazioni degli esordi all’universo multiforme” a cura di Giorgio Calcara, nelle librerie e negli store digitali dal 15 gennaio (pagine: 249, prezzo:  20,00).

Franco Battiato raccontato da chi lo ha conosciuto da vicino e ne ha ammirato il genio innovativo e la grande umanità. Un viaggio che porta il lettore dagli anni Settanta, quelli della sperimentazione e della ricerca, fino a quelli più recenti. Al centro l’uomo e l’artista, la sua capacità di andare oltre le mode, di innovare il pop, di dar vita a una forma canzone colta e filosofica.

Giorgio Calcara affida alle pagine del libro i ricordi e le emozioni di Vincenzo Zitello e Gianfranco D’Adda, di Simone Cristicchi e Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio, Michele Lobaccaro, Pietrangelo Buttafuoco, Syusy Blady e altri ancora. Il curatore si propone di “Svelare Battiato, attraversando il suo corpo e il suo pensiero, per scoprire un universo multiforme e per evidenziare luci e ombre del suo mirabile lascito, fondamentale per chi l’ha vissuto e sorprendentemente utile per chi si accinge adesso a scoprirlo, nelle due dimensioni che egli stesso ha indicato come la linea orizzontale, che ci spinge verso la materia, e quella verticale, verso lo spirito”.

Giorgio Calcara si occupa di filosofia e critica d’arte. Specialista in antropologia delle religioni, ha pubblicato molti saggi scientifici e divulgativi circa il rapporto tra sacro e profano, e il concetto di simbolo. Per il Ministero della Cultura ha ideato e curato mostre d’arte contemporanea in musei, monumenti e istituti. Ha curato rassegne culturali e musicali in musei e istituzioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Esperto delle avanguardie artistiche del XX e XXI secolo, è consulente in Europa per la Dalí Universe. È il curatore della grande retrospettiva su Franco Battiato al museo MAXXI del 2026.