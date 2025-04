Rai Libri: esce “Boomerario” di Massimo Roscia

Roma, 28 apr. (askanews) – Rai Libri presenta “Boomerario. Manuale semiserio di sopravvivenza linguistica” di Massimo Roscia, disponibile dal 30 aprile nelle librerie e negli store digitali.

Ick, idk, gyat, drip, swag, simp, sus, oba, nerfare, ollare, spawnkillare, yappare, delulu, sike, prank, demure, niubbo, psa, bff, imho… Dispacci cifrati? Frammenti di codice fiscale? Esercizi di stile in esperanto? Messaggi alieni provenienti da galassie lontane? Niente di tutto ciò; sono soltanto alcuni esempi, tratti dall’ampio repertorio composto di vocaboli di lungo corso, neologismi, abbreviazioni, acronimi, locuzioni e modi di dire che caratterizzano il lessico dei giovani di oggi. Ogni generazione, infatti, crea il suo proprio gergo e lo fa per riconoscersi, interagire più facilmente, comunicare in maniera immediata ed efficace, favorire la condivisione di fatti, idee e interessi e non farsi comprendere dagli estranei. “Boomerario” è una raccolta basata principalmente sull’osservazione diretta del modo di parlare e di scrivere giovanile, concepita non già per esprimere giudizi, ma per ascoltare e comprendere. “Boomerario” è uno scandaglio ideato per esplorare in maniera allegra e scanzonata – ma non superficiale né irridente – il macrocosmo gergale dei ragazzi (attraverso più di duecento lemmi pubblicati in rigoroso ordine alfabetico e corredati da oltre mille esempi) e per rendere ancora più chiaro il significato autentico che i giovani attribuiscono a queste misteriose parole. “Boomerario” è un prontuario, una bussola, un decodificatore, utile e divertente, per conoscere meglio i giovani e non apparire ai loro occhi un po’ troppo… cringe.

Massimo Roscia (Roma, 1970) è scrittore, reporter di viaggio, critico enogastronomico, storico collaboratore del Gambero Rosso, già condirettore editoriale del periodico Il Turismo Culturale, docente di comunicazione, tecniche di scrittura, editing e marketing territoriale, attore, conduttore, autore di romanzi, saggi, guide e sceneggiature. Tra i suoi libri più noti: La strage dei congiuntivi, Di grammatica non si muore, Peste e corna, i due volumi di Compiti delle vacanze per amanti dei libri, Il dannato caso del Signor Emme, Mario Vocabolario e la magia delle parole (il suo primo libro per bambini) ed Enigmi e misteri da risolvere in vacanza. Per Rai Libri, nel 2023, ha pubblicato Errorario. Piccolo dizionario degli errori grammaticali, dei dubbi e dei tormentoni linguistici.