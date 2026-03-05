Rai Libri: esce “La sfida delle idee” di Maria Latella

Roma, 5 mar. (askanews) – Rai Libri presenta “La sfida delle idee. Sei voci della cultura internazionale raccontano il tempo che viviamo” di Maria Latella (Pagine: 192, Prezzo:  18,00, nelle librerie e negli store digitali).

In un tempo in cui tutto corre veloce, le idee hanno ancora il potere di rallentare il pensiero, di fare riflettere, di rimettere al centro ciò che davvero conta. Attraverso il dialogo con sei protagonisti della cultura globale – lo scrittore e avvocato Scott Turow, lo studioso del Talmud e psicanalista Haim Baharier, il direttore di Le Monde Jérôme Fenoglio, la regina del crime europeo Camilla Läckberg, il celebre economista del Financial Times Martin Wolf, il genio creativo, fondatore della Havas, Jacques Séguéla -, Maria Latella compone un ritratto a più dimensioni del nostro presente, filtrato con la curiosità e la passione che la contraddistinguono. L’autrice dà forma a un’indagine lucida, brillante e internazionale chiedendosi quali sono oggi le idee che plasmano il nostro tempo e come nascono, dove trovano ascolto, che impatto hanno sulla società. Un libro per chi cerca spunti, visioni e prospettive nuove. Perché le parole contano solo se sanno farsi idee. E le idee valgono solo se hanno il coraggio di farsi ascoltare.

Maria Latella, giornalista multimediale, scrive per Il sole24 Ore, conduce programmi per Radio24 e per la Rai (“A casa di Maria Latella”, “Il potere delle idee”, “La biblioteca dei sentimenti”, oltre alla rubrica “Il punto di Maria Latella” all’interno di “Unomattina”). È stata membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ed è membro del consiglio direttivo del Centro Studi Americani. Già inviata per la politica del Corriere della Sera, ha diretto il settimanale A del gruppo RCS. Nel 2023, il presidente Mattarella le ha conferito il titolo di commendatore dell’Ordine.