Rai Libri: esce “Un’altra specie di morti”, romanzo di Massimo Pietroselli

Roma, 5 giu. (askanews) – Rai Libri presenta “Un’altra specie di morti”, romanzo di Massimo Pietroselli, prima indagine della serie ambientata nella Questura del Regno d’Italia (nelle librerie e negli store digitali da oggi, 5 giugno).

Roma, gennaio 1878. Mentre fervono i preparativi per i funerali del re Vittorio Emanuele II, la città, da poco diventata capitale, viene macchiata da un duplice omicidio. Quello di un’anziana donna con la passione per il gioco del lotto e quello di un delinquente, già noto alle forze dell’ordine. La Questura del Regno d’Italia, ospitata nell’espropriato convento dei Serviti a San Marcello al Corso, già alle prese con giornate frenetiche in vista dei sontuosi funerali del sovrano, è in subbuglio.

L’ispettore Calandra – poliziotto solitario, poco diplomatico e poco integrato col resto dei colleghi, ma investigatore lucido e appassionato al gioco degli scacchi – è sospettato del coinvolgimento nella morte del piccolo delinquente, con cui aveva già avuto a che fare in passato. Sull’omicidio dell’anziana donna, oltre al delegato Ettore De Paolis, indaga parallelamente anche “Penelope”, pseudonimo con cui la giornalista Pia Longino si firma sul giornale Ariosto. E questa volta Penelope ha deciso di occuparsi in prima persona non di un’importante scomparsa come quella del re, ma di un’altra specie di morti…

Massimo Pietroselli (Roma, 1964) è un ingegnere elettronico che da sempre si dedica alla scrittura. Nel 1994 ha vinto il Premio Urania con il romanzo Miraggi di silicio. Tra i suoi diversi romanzi, che spaziano tra lo storico, il giallo e il thriller, ricordiamo L’aquila di sabbia e di ghiaccio, Saturno il Nero, Alphabetum – La confraternita del saio nero, La congiura di Praga. Tra il 2019 e il 2022 ha pubblicato con Enrico Luceri e Giulio Leoni, 6 volumi della serie Gli archivi segreti della Sezione M, storie ispirate alla leggenda del Gabinetto RS-33 presieduto da Guglielmo Marconi.

Cristalli Sognanti è la collana di Rai Libri dedicata alle parole che aspirano a diventare visioni. Un contenitore di storie pensate per diventare film o serie tv perché costruite con il ritmo del racconto per immagini, attraverso la creatività dei grandi autori italiani.

Pagine: 317, Euro: 20,00.