Rai Libri presenta “Le donne di Carlo”, di Ilaria Grillini

Roma, 10 mar. (askanews) – Rai Libri presenta “Le donne di Carlo. Le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito” di Ilaria Grillini, nelle librerie e negli store digitali dall’11 marzo.

Le figure femminili sono state fondamentali e al tempo stesso ingombranti nella vita di Carlo III, a volte ne hanno condizionato le scelte, altre ne hanno oscurato le vicende, sia pubbliche che private. Donne importanti come la madre, Elisabetta II, la sorella, Anna, con cui è cresciuto, la nonna tanto amata, la Regina Madre, le due mogli, Diana e Camilla, e le due nuore, Catherine e Meghan. Indagando il rapporto che Carlo III ha avuto con ognuna di loro, Grillini, giornalista da sempre interessata alla vita dei reali, tratteggia la figura di un uomo colto, intelligente, con idee all’avanguardia, impegnato a portare al centro del dibattito le questioni dell’ecologia e del cambiamento climatico. Un sovrano che oggi cerca di tenere la monarchia al passo coi tempi, nonostante debba affrontare problemi di salute e gestire liti familiari, quelle legate al figlio Harry e al fratello, l’ex duca di York.

A completare il ritratto di un re, di cui non tutto è ancora noto, contribuiscono le testimonianze e gli aneddoti di personaggi italiani di spicco che lo hanno conosciuto: Giuliano Amato, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, i principi Vanni Calvello Mantegna, l’imprenditore Federico Marchetti, per citarne alcuni. Un libro accurato, ma anche ricco di curiosità, che presenta un Carlo III inedito e dalle molteplici sfaccettature.

Ilaria Grillini è nata a Roma ed è giornalista professionista dal 1999. Inizia la sua carriera nel 1992, nella produzione del Tg5. Dopo una parentesi nella televisione regionale per l’emittente Sei Milano, ritorna in Mediaset collaborando con “Verissimo”. Nel 2000 entra in Rai lavorando per diversi programmi tra cui: “La vita in diretta”, “Uno Mattina”, “Tg1 Mattina”, “ItaliaSì!”, “Tg1 Mattina News”. Nasce da una sua idea “L’Italia delle granDInastie”, in onda su Rai 1, che co-condurrà per due edizioni. Insieme a Paola Pisa e Roberta Petronio ha scritto Romane e, nel 2021, per Rai Libri, Elisabetta la Regina “italiana”. Ha collaborato con il settimanale Chi e poi con Oggi e dal 2023 cura una rubrica fissa su Gente.