Rai, Lucia Annunziata si trasferisce in Ucraina: programma di approfondimento estivo sulla guerra

L’allungamento di una puntata fino alla fine di giugno del suo programma su Rai3 e la partenza di Lucia Annunziata per l’Ucraina, nel ruolo di una sorta di corrispondente per i programmi di approfondimento della Rai, dove rimarrà per l’estate: questa una delle principali novità illustrate – secondo quanto si apprende – dal nuovo direttore dell’Approfondimento Antonio Di Bella in una riunione informale con i consiglieri di Viale Mazzini. In autunno arrivano un nuovo programma di Ilaria D’Amico, il giovedì sera in prime time su Rai2, e Le grandi storie di cronaca di Giancarlo De Cataldo, in seconda serata su Rai1 dal 3 ottobre.