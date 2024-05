Roma, 24 mag. (askanews) – “Abbiamo dimostrato, dati alla mano, che quella di TeleMeloni è una fake news: al Tg1 sono ultima in classifica rispetto ai miei predecessori a partire da Renzi. Il problema non è che c’è Telemeloni ma che non c’è più TelePd. Noi stiamo facendo servizio pubblico reale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Festival dell’Economia di Trento.

“Il problema è che la sinistra ritiene di avere più diritti degli altri: quel mondo è finito”, ha concluso.