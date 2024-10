Rai: “Ogni libro è un viaggio”. La metro si colora di parole

Roma, 15 ott. (askanews) – È stato presentato questa mattina il treno della linea A della metropolitana di Roma completamente dedicato alla lettura: “Ogni Libro è un Viaggio”. Il progetto RAI – CEPELL, il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, con la collaborazione di ATAC, è nato con l’obiettivo di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo dei cellulari. L’iniziativa mira a promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città. L’operazione coinvolge un intero treno della linea A della metropolitana di Roma, composto da 6 vagoni tematici. Ogni vagone è un’immersione in un genere letterario diverso, i viaggiatori sono circondati da citazioni di grandi autori che decorano l’interno del treno: trovano delle card, contenenti brevi testi o estratti di opere che potranno staccare e portare via con sé.

Il viaggio in metropolitana anticipa lo spot, realizzato dalla Direzione Comunicazione della Rai, che verrà presentato il 16 ottobre a Francoforte in occasione della Fiera Internazionale del Libro e che intende promuovere ed incentivare il piacere della lettura anche durante i tempi del viaggio. Lo spot radio e tv sarà in onda per due settimane a partire dal 17 ottobre sui canali Rai.