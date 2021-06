Rai: Parapini, ‘Festival per il Sociale sarà itinerante, prossimo anno a Torino da don Ciotti’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Il ‘Festival per il Sociale’ è un qualcosa di completamente nuovo nel suo concetto, nella sua capacità organizzativa, di essere coerente con una missione che abbiamo, che è quella di portare avanti e proteggere i temi legati al sociale e alla sostenibilità; c’è la volontà della Rai di proseguire in questo percorso, l’idea è di renderlo itinerante”. Lo ha detto Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale, intervenendo al Prix Italia per la presentazione del primo ‘Festival Rai per il Sociale’ in programma a Spoleto dal 2 a 4 luglio prossimi.