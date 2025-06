Rai precisa: Ranucci richiamato a chiedere nulla osta, nessuna sanzione

Roma, 25 giu. (askanews) – In relazione alla notizia che il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sarebbe stato sanzionato per aver partecipato a un programma su La7 e per aver rilasciato dichiarazioni ed interviste, la Rai precisa che non è stata fatta alcuna contestazione disciplinare nei suoi confronti. Al vicedirettore “ad personam” Ranucci sono state semplicemente ricordate le vigenti regole aziendali in materia di rapporti con gli organi d’informazione e quelle più specifiche che riguardano i giornalisti. Regole che, si ricorda, valgono per tutti i dipendenti e collaboratori Rai, nessuno escluso. Nella lettera, il vicedirettore “ad personam” Ranucci è stato invitato in futuro a porre maggiore attenzione all’osservanza delle normative aziendali. Lo riferisce una nota di viale Mazzini.