Rai, prime anticipazioni su nuovi palinsesti: Giletti il lunedì su Rai 3, il martedì sarà tutto al femminile

Primo Cda della Rai, a porte chiuse, questa mattina, per presentare la prima bozza dei palinsesti. In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 19 luglio a Napoli, emergono alcune indiscrezioni, soprattutto riguardo alla direzione approfondimento. Massimo Giletti occuperà la prima serata del lunedì su Rai 3, spostando ‘FarWest’ di Salvo Sottile al venerdì. Ieri, il programma di Giletti ‘Ustica’ ha registrato ottimi ascolti, raggiungendo 1.277.000 spettatori con una share dell’8.1%. Il martedì di Rai 3 sarà tutto al femminile: la serata inizierà con ‘Amore criminale’, seguito in seconda serata da un nuovo programma di Maria Latella, di cui non sono ancora disponibili ulteriori dettagli. Le prime serate di mercoledì e giovedì rimarranno invariate: il mercoledì sarà dedicato a ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli, mentre il giovedì vedrà Geppi Cucciari con ‘Splendida Cornice’. Per il sabato sera di Rai 3, una piccola novità: Peter Gomez porterà ‘La confessione’ in prima serata con 4 puntate.