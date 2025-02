Rai Radio 1: doppio tributo per due icone della cultura italiana, Sordi e Caruso

Il 27 febbraio 2003 oltre 250 mila romani riempiono piazza San Giovanni per l’ultimo saluto al grande artista Alberto Sordi, morto a Roma 3 giorni prima. Una cerimonia ricordata da Umberto Broccoli nell’appuntamento con “Successo. Storie e voci dal Novecento”, in onda martedì 25 febbraio alle 18.05 su Rai Radio 1. Al funerale di quello che è stato uno dei più grandi attori italiani partecipanti alle massime cariche dello Stato. Ma a strappare un sorriso e una lacrima ai presenti sono le parole di Gigi Proietti che, sul palco allestito davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano, dedica a Sordi un memorabile sonetto. A seguire, un omaggio a Enrico Caruso ( Napoli , 25 febbraio 1873 – Napoli , 2 agosto 1921), uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Con la sua voce intensa e profonda, Enrico Caruso resta nella memoria quale cantore di modernità. L’11 aprile del 1902, infatti, a Milano, incide dieci dischi con arie d’opera. Caruso è stato il primo a cimentarsi con la “nuova tecnologia” e il primo artista nella storia a vendere più di un milione di dischi, con l’aria ”Vesti la giubba” dall’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, incisa nel 1904.