Rai: Sala, ‘spero non si faccia condizionare da politica e vada avanti con progetto Milano’

Milano, 3 giu.(Adnkronos) – “La Rai non è un ente benefico, né una associazione culturale. E non è accettabile che la politica molto spesso alzi la mano per lamentarsi di come funziona, ma quando ne pensa una che ha i caratteri dell’efficienza, con un progetto chiaro, che tra l’altro riguarda Milano, si oppone”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe sala, in un video pubblicato su Facebook. “Spero-aggiunge- che la Rai non si faccia condizionare da questa illogica presa di posizione di una parte della politica e vada avanti con questo progetto. Per il bene di Milano, certamente, ma soprattutto per il suo bene”.