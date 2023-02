Rai, Salvini: Riflessione sul canone, abbassarlo o eliminarlo

Dopo Sanremo “ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni”: il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini lo ha spiegato a Telelombardia. Il segretario della Lega è convinto che “bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo”. “Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico” anche guardando a come funziona “in altri Paesi europei”.