Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Mandare in onda un servizio dove si pubblicizza l’abominio dell’utero in affitto è un reato, oltre che sbagliato. È vergognoso che il servizio pubblico, in questo caso Rai1, si presti a una così palese violazione della legge. FdI presenterà in Vigilanza Rai un’interrogazione”. Lo scrive su Twittter la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.