Rai, sei giorni di sospensione a Serena Bortone per il caso Scurati

Roma, 3 lug. (askanews) – La Rsi ha sospeso la conduttrice Serena Bortone per sei giorni quale sanzione per la sua denuncia pubblica via social circa la mancata partecipazione di Antonio Scurati al programma “Che sarà…” su Rai3 che la giornalista aveva considerato in odore di censura causa monologo preparato da Scurati sulla premier Giorgia Meloni, poichè decisa a sua insaputa. La sanzione disciplinare per Serena Bortone è avvenuta a concìlusione del procedimento disciplinare avviato a viale Mazzini nei suoi confronti.