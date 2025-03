Rai, Serenight: Simona Molinari, Raphael Gualazzi e altri ospiti con Serena Autieri

Musica, intrattenimento e conversazioni d’autore in un’atmosfera calda e raffinata: sabato 15 marzo all’1.00 su Rai 1, quarta puntata di “Serenight”, il nuovo programma condotto da Serena Autieri. Gli ospiti della serata sono Simona Molinari, raffinata interprete del jazz-pop italiano, Raphael Gualazzi pianista e cantautore che sa coniugare magistralmente jazz, blues e pop, Valerio Piccolo artista poliedrico che ha saputo unire musica e letteratura, in un percorso originale e suggestivo e Jago scultore visionario e innovatore. Andrea Bocelli, il tenore italiano molto amato dal pubblico, interverrà in collegamento. Ad arricchire il cast fisso ci sarà Gigi Marzullo, che con il suo inconfondibile stile interverrà in alcuni momenti della serata, e Biagio Musella, giovane attore, nel ruolo di barman e “grillo parlante”. Nello studio che richiama l’atmosfera di un loft, con un camino e un angolo bar, anche una band di cinque elementi diretta dal maestro Enzo Campagnoli e Serena Autieri, grazie alle sue doti canore, si esibirà in duetti con gli ospiti che si avvicenderanno nel corso delle serate e interpreterà brani evergreen che hanno segnato la storia della musica. “Serenight” è realizzato presso il Centro di Produzione Rai di Napoli. La regia è affidata a Claudia de Toma, la scenografia è curata da Tiziana Fiorillo, la direzione della fotografia è di Enzo Napoletano.Il programma è scritto da Vincenzo Incenzo insieme a Giuliano Rinaldi, con la collaborazione di Carlo Vani, curatore da Danilo Salemi.