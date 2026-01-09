Rai, su RaiPlay Sound il nuovo poscast “Cara Agatha Christie”

Roma, 9 gen. (askanews) – Sarà disponibile su RaiPlay Sound, dal 12 gennaio “Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo”, nuovo podcast original, scritto e narrato da Vanessa Roghi, che rende omaggio a una delle scrittrici più amate e influenti del Novecento, a cinquant’anni dalla sua scomparsa: il 12 gennaio ricorre, infatti, mezzo secolo dalla morte di Agatha Christie, la regina indiscussa del romanzo giallo.

Un anniversario che diventa l’occasione per rileggere e attraversare la sua opera con uno sguardo narrativo e critico, intrecciando letteratura, storia culturale e indagine biografica. Il podcast, racconta la nascita del giallo moderno e i suoi meccanismi fondamentali – il metodo investigativo, il ruolo degli indizi, la psicologia dei personaggi, il rapporto fra verità e testimonianza – restituendo la complessità di un’autrice capace di parlare al suo tempo e, ancora oggi, alla modernità. Attraverso racconti di viaggio, interviste a scrittori, studiosi, storici e autori contemporanei, Cara Agatha Christie attraversa i luoghi simbolo della detective fiction: dalla Londra di Sherlock Holmes al Devon dell’infanzia di Agatha Christie, fino alle dimore iconiche di Hercule Poirot e Miss Marple. Al centro, l’età d’oro del romanzo poliziesco, le regole del Detection Club, il ruolo innovativo delle scrittrici e alcune svolte decisive dell’opera christiana, come L’assassinio di Roger Ackroyd e il mistero della scomparsa dell’autrice nel 1926. Letture di Yari Selvetella e Florinda Fiamma.