Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Quello che è successo in occasione del concertone del Primo Maggio, con la polemica Fedez-Rai, non è che la punta dell’iceberg di una situazione incancrenita che denunciamo da anni. Adesso basta! Il nostro servizio pubblico non può essere ostaggio dei partiti politici”. Così la vicepresidente del Senato Paola Taverna, in un post su Facebook.