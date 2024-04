Rai1, Chiara Francini alla guida dell’one-woman-show “Forte e Chiara”

Roma, 8 apr. (askanews) – “Forte e Chiara” è il titolo del One Woman Show che vede debuttare nella prima serata di Rai 1 la poliedrica e irresistibile Chiara Francini, attrice cinematografica e teatrale, conduttrice e scrittrice tra le più amate e apprezzate del panorama nazionale. Dopo la sua incisiva partecipazione alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, Chiara torna in televisione con uno show il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo romanzo best seller, e dallo spettacolo che sta portando in tournée e con cui riempie i teatri di tutta Italia.

In “Forte e Chiara” la Francini racconterà la sua storia, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Rai 1. E nel farlo parlerà di tutte e tutti. Perché quella di Chiara è una vita straordinaria nella sua normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi. Si andrà dal primo bacio all’ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un’adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati. Ci saranno i sogni e le speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l’energia di una donna che ha voglia di felicità. Uno spettacolo in cui “Nessuno si senta escluso”, come canta Francesco De Gregori.

E in questo viaggio tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e racconti, Chiara sarà accompagnata dal suo gatto Rollone, dalla mamma, dalle sue amiche e da grandi ospiti con cui darà vita a momenti unici, divertenti, emozionanti, sorprendenti, ma soprattutto autentici. Perché “Forte e Chiara” è uno show in cui essere veri è cuore e missione. Perché essere veri è molto meglio che essere perfetti. E poi a “Forte e Chiara” può succedere davvero di tutto. Perché è in diretta. E perché Chiara non ha molti filtri…Se non quelli che le nascondono le occhiaie.

Ma ogni donna, si sa, in fondo ha i suoi segreti. “Forte e Chiara” è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi. La regia è di Duccio Forzano. E’ un programma di Chiara Francini scritto con Dimitri Cocciuti, Francesco Maddaloni, Matteo Catalano, Carlotta Ercolino, Alberto Di Risio, Duccio Forzano, Francesco Valitutti e con Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici.