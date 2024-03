Rai1, “Folle d’amore”: il 14 marzo il film sulla vita di Alda Merini

Roma, 7 mar. (askanews) – Esce il 14 marzo in prima serata su Rai 1, il film “Folle d’amore. Alda Merini”, sulla vita di Alda Merini, diretto da Roberto Faenza. Il film è una coproduzione Rai Fiction – Jean Vigo Italia. Distribuzione internazionale Beta Film GmbH. E’ stato presentato al Torino Film Festival ed è liberamente ispirato al romanzo Perché ti ho perduto della scrittrice Vincenza Alfano.

Nel cast Laura Morante, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi, e Mariano Rigillo. E’ la giovane attrice, Sofia D’Elia, classe 2006 a interpretare Alda Merini da adolescente. Un ruolo in cui ha amato cimentarsi: “Quando sono stata scelta per “Folle d’amore – ha dichiarato la D’Elia – ho provato una gioia immensa e allo stesso tempo un grande senso di responsabilità. Aver conosciuto e letto le opere della poetessa Alda Merini sui banchi di scuola e interpretarla poi in un’opera cinematografica è stata un’esperienza davvero importante e formativa. Di lei, leggendo il copione e documentandomi, mi ha affascinato la sua passione per la poesia e la musica e soprattutto la sua libertà mentale. Alda Merini mi ha insegnato a rispettare le donne che in passato hanno lottato per farsi ascoltare, dando a noi la possibilità di vantare oggi una maggiore libertà di espressione”.

Già protagonista in un film di Roberto Faenza, Hill of vision, il regista mette l’accento sul talento di Sofia D’Elia: “A mio avviso è straordinaria – dichiara Faenza – per la sua sensibilità e l’attenzione che ha quando entra in scena. È un volto interessante, fragile e sapiente. Ideale per il cinema. Per me è stata perfetta nel ruolo di Alda Merini da adolescente. Perché Alda Merini, a differenza di quello che si dice, in quella fase della sua vita è stata una ragazzina sensibile e piena di vita.”