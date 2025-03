Rai2: Stefano De Martino e compagni affrontano la sfida “Step Impossibile”

Sesto appuntamento, martedì 11 marzo alle 21.20 su Rai2, con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Il tema della serata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “STEP Impossibile”, con Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo pronti a sfidarsi nei giochi e nelle prove della serata: l’immancabile Stanza inclinata, Do re mi fa male, La coppia che scoppia e Rubagallina. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro, mentre Vincenzo De Lucia questa settimana “sarà” Mara Venier. Basato sul format Anything goes creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. “Stasera tutto è possibile” è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.