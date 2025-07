Rai3 ,la scala di Monesteroli a “Generazione bellezza”

Roma, 15 lug. (askanews) – Mille e cento scalini in pietra scavati nella roccia delle scogliere delle Cinque terre. La scalinata di Monesteroli è la protagonista della nuova puntata di “Generazione bellezza, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, in onda mercoledì 16 luglio alle 20.15 su Rai 3. Un viaggio in giro per l’Italia alla scoperta di azioni virtuose e replicabili di chi ha scommesso sulle proprie passioni e ha cambiato il destino di un territorio. In questa puntata, tappa verso un piccolo gruppo di case a picco sul mare che si possono raggiungere solo a piedi, tra terrazzamenti con vigneti e muretti a secco da tutelare. Un gruppo di sognatori combatte per preservare un sito unico al mondo, cercando un difficile equilibrio tra tutela e promozione, tra turismo e quotidianità.