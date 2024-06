Raid del sabato sera, danneggiate porte di una stazione della Cumana a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti ieri in tarda serata presso la stazione ”Traiano” della ferrovia Cumana. Ignoti hanno danneggiato i vetri delle porte d’ingresso, alcune obliteratrici e due vani contenti idranti anti-incendio. Danneggiate anche due telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.