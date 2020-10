Raimondo confermato presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop

Domenico Raimondo eletto per la quarta volta consecutiva alla guida del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Ieri pomeriggio, nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione scelto dall’assemblea dei soci lo scorso 30 settembre, Raimondo e’ stato riconfermato presidente. Salernitano, 49 anni, una passione per la politica e l’equitazione, quarta generazione di ‘mastro casaro’, Raimondo restera’ in carica per il prossimo triennio. Cambiano invece i due vicepresidenti: sono stati eletti Silvia Mandara per la componente dei trasformatori ed Ettore Bellelli per gli allevatori. Una scelta all’insegna della continuita’, che ha l’obiettivo di rafforzare la squadra di governo dell’organismo di tutela e consolidarne il lavoro, si legge in una nota del Consorzio.