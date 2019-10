Raimondo Pasquino nuovo coordinatore campano del Centro Democratico

Raimondo Pasquino, già rettore dell’università di Salerno, è il nuovo coordinatore regionale di Centro Democratico per la Campania. A rendere nota la nomina è il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni. Pasquino sarà affiancato dai vice coordinatori Giovanni D’Avenia e Pino Riccio. “La segreteria del CD da subito si è messa al lavoro per la formazione della lista per le prossime elezioni regionali della Campania nell’ottica di un rafforzamento dell’area di centrosinistra”, si legge in una nota.