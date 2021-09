Rallenta la crescita dei prestiti bancari in Italia. A luglio sono cresciuti del 2,1 per cento sui dodici mesi. Nel mese precedente l’aumento era stato del 3,4 per cento. Secondo i dati Bankitalia, sono soprattutto i prestiti alle famiglie a trainare la crescita. Aumentano anche i depositi del settore privato, mentre è in calo la raccolta obbligazionaria. Prosegue la flessione dei crediti in sofferenza, diminuiti del 17,1 per cento sui dodici mesi. Un dato che potrebbe risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione. I tassi dei mutui e quelli per il credito al consumo sono in lieve calo.

