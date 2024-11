Rally dollaro schiaccia l’euro fin sotto 1,07 a minimi 4 mesi

Roma, 6 nov. (askanews) – Il rally del dollaro, innescato dal trionfo di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, schiaccia l’euro ai minimi da oltre quattro mesi a questa parte. Nel pomeriggio la valuta condivisa resta in forte calo, rintracciando in parte a 1,0719 dollari (-1,93%), dopo aver toccato un minimo di seduta a 1,0683, sui valori di inizio luglio.

In prospettiva a pesare sull’euro-dollaro potrebbe anche essere una potenziale divergenza sulla manovra di riduzione del freno monetario tra Bce e Federal Reserve. La Banca centrale europea dovrebbe tagliare nuovamente i tassi di interesse a dicembre.

Anche la Fed finora era vista orientata in tal senso, ma non è da escludersi una linea più prudente se dovessero crearsi elementi con potenziali pressioni inflazionistiche. Domani i fari saranno tutti puntati sulle decisioni del Fomc, il direttorio della Fed e sulla conferenza stampa del suo presidente, Jerome Powell, che non sembra essere particolarmente gradito a Trump.