Ralph Fiennes, Sergio Castellitto e Edward Berger premiati al Festival tricolore, aspettando gli Oscar

Gli attori Ralph Fiennes e Sergio Castellitto insieme al regista Edward Berger hanno ritirato il premio LA Italia-Best Movie of the Year al Chinese Theatre di Hollywood in una serata meravigliosa, divenuta la celebrazione del talento degli artigiani dell’industria cinematografica italiana. “Siamo orgogliosi di aver avuto sul palco tre giganti dei set che stanno seducendo il mondo con talento e sensibilità attraverso un film che entra nei cuori della gente, portando con sé l’arte e la professionalità di cui dispone il nostro paese nell’industria dell’audiovisivo” dice Pascal Vicedomini, fondatore e produttore della kermesse col sostegno del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo, il patrocinio del Maeci, del Mimit e del Mit in collaborazione con Enit, Scabec, Adamantis Europe LTD, Studios, Riflessi e Givova e Rainbow.

“E’ con viva emozione che sono venuto a ritirare questo premio perché amo moltissimo l’Italia e non appena posso vengo in Umbria a riposare – ha detto Fiennes sottolineando la sua amicizia verso Franco Nero e sua moglie Vanessa Redgrave, e tanto rispetto per i nostri lavoratori del cinema – che emozione entrare ogni volta Cinecitta’ che ti trasmette la storia della nostra arte e di talenti di sconfinata bravura. Artigiani che sono nella storia e ancora oggi sono la massima espressione della professionalità applicata all’arte. E poi mio fratello Sergio Castellitto è davvero speciale” ha aggiunto il divo inglese che guida tutto il cast artistico del film ‘Conclave’ candidato ad 8 premi Oscar per la ‘magica notte’ del 2 marzo.

LA, ITALIA 2025 è stato inaugurato domenica dal Console Generale Raffaella Valentini e dalla vice-sindaca di Beverly Hill Sharona Nazarian, con l’auteprima USA del film “L’orto americano” di Pupi Avati presente in sala insieme allo sceneggiatore premio Oscar Nick Vallelonga, ai presidenti della manifestazione Franco Nero e Raffaella De Laurentiis, agli attori Jack Huston, Frank Grillo e Joe Cortese alla compositrice premi Oscar Diane Warren, ancora una volta in nomination con la canzone The Journey interpretata da H.E.R.