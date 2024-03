RAM e Pol Tarrès annunciano il progetto “Boundless”

TORINO (ITALPRESS) – RAM Trucks Europe vuole ridefinire il concetto di limite e annuncia una partnership all’insegna dello spirito libero e della pura potenza che da sempre contraddistinguono il marchio: il progetto “Boundless” permetterà agli appassionati di vivere emozioni uniche al fianco del brand. Con un testimonial d’eccezione: Pol Tarrès, pilota di enduro estremo, sarà infatti il Brand Ambassador di RAM Trucks Europe per questa incredibile campagna attraverso l’Europa. “Come motociclista sono felice di far parte della famiglia Ram Trucks Europe nel ruolo di Ambasciatore Ufficiale e di avere un RAM 1500 come compagno perfetto per i miei allenamenti e le mie sfide estreme nel corso del 2024. Il nostro progetto speciale congiunto “Boundless by RAM” mira a dimostrare come questi veicoli siano letteralmente “progettati per assecondare” tutte le mie necessità in termini di libertà, prestazioni, affidabilità, robustezza e comfort durante le mie avventure più difficili, in tutte le condizioni e a tutte le latitudini. Segnatevi le mie parole: ci sarà da divertirsi e da scatenarsi!”, ha dichiarato Pol Tarrès.

“Questa partnership rappresenta una grande opportunità per Ram Trucks Europe di esplorare nuovi territori di comunicazione, al di là del marketing tradizionale: i canali del marchio faranno leva su un potente mix di visual storytelling epico e sull’utilizzo innovativo di un talent autentico e credibile di portata mondiale con milioni di follower nella sua community. I nostri veicoli e le loro capacità uniche saranno sotto i riflettori di tutte le avventure e le gare estreme che Pol affronterà intorno al mondo nel 2024, sostenendo il suo spirito inarrestabile e l’impegnativo lavoro quotidiano di un campione di enduro”, ha dichiarato Luca Vernoli, Responsabile Comunicazione e Marketing di RAM Trucks & Dodge in Enlarged Europe.

Questo speciale progetto si evolverà in un format di narrazione coerente con il DNA del marchio: i truck Ram sono “Progettati per Assecondare” il bisogno di libertà di tutti, appositamente pensati e realizzati per affrontare qualsiasi tipo di sfida. Viaggiare “senza confini” è ciò che sanno fare meglio.

Nei prossimi mesi, RAM Trucks Europe e i suoi veicoli accompagneranno Pol Tarrès in diverse destinazioni in tutto il mondo, sempre alla ricerca di nuove adrenaliniche avventure in eventi sportivi esclusivi, gare di Hard Enduro, camp e spedizioni negli scenari più impervi, come deserti e vulcani.

Pol Tarrès utilizzerà il suo RAM 1500 TRX Final Edition come base operativa quotidiana, trasportando la sua potente moto nel cassone del veicolo, rendendolo un vero e proprio “camper” attrezzato per gli sport estremi. Questa collaborazione garantirà una visibilità costante a RAM Trucks Europe attraverso la produzione di contenuti visivi e narrativi di alto livello, con un product placement perfettamente integrato.

Per questo stimolante progetto itinerante, RAM Trucks Europe ha messo a disposizione di Pol Tarrès un esclusivo RAM 1500 TRX Final Edition. Il modello, top di gamma, è un perfetto connubio tra la potenza, la brutalità e le prestazioni che da sempre contraddistinguono il marchio: dotato di un motore HEMI V8 sovralimentato da 6,2 L con 702 CV, questo leggendario modello è disponibile in otto colorazioni, tre delle quali sono nuove per il TRX: Delmonico Red Pearl Coat, Night Edge Blue e Harvest Sunrise. Il RAM 1500 TRX Final Edition è equipaggiato con performanti cerchioni da 18 pollici con sistema beadlock in colorazione “satin titanium”. A queste prestazioni eccezionali si abbina un abitacolo spazioso, confortevole e sicuro, che rende il veicolo ideale per affrontare qualsiasi avventura off-road. Il compagno di viaggio perfetto per superare ogni limite.

