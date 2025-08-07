Ramelli, La Russa: monumento imbrattato, offesa memoria storica

Roma, 7 ago. (askanews) – “A Novate Milanese, il monumento dedicato alla memoria di Sergio Ramelli è stato nuovamente imbrattato. Già lo scorso aprile, la stessa targa era stata oggetto di un vile atto vandalico. Oggi si è ripetuto un gesto che offende non solo il ricordo di un giovane ucciso per le sue idee, ma anche il valore della memoria storica. Un valore che, in una Nazione civile, deve essere rispettato e custodito, a prescindere dal colore politico. I responsabili sappiano che non sarà la vernice a sporcare o a cancellare la sua memoria. Sergio Ramelli vive”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.