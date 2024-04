Range Rover House porta il modern luxury alla Design Week

MILANO (ITALPRESS) – Range Rover sceglie il palcoscenico della Design Week, per aprire le porte della Range Rover House Milano. Immerso nel cuore della città, lo spazio sarà una vetrina della creatività Range Rover in cui troverà la sua collocazione anche la Range Rover Evoque Milano Dark Edition.

In occasione dell’appuntamento milanese più atteso dell’anno, la Range Rover House apre le sue porte in uno spazio dedicato in Via Amerigo Vespucci 8, in zona Porta Nuova. Gli ospiti saranno accolti fino al 21 aprile, con experience esclusive e curate, capaci di riflettere al meglio, la filosofia modern luxury del brand. Gli spazi della Range Rover House Milano prevedono una hospitality lounge riservata ai clienti del brand, un’area showroom aperta ai visitatori ed un’area outdoor in cui è possibile ammirare la Range Rover Evoque Milano Dark Edition, una versione con allestimento particolare, realizzata in sole 50 unità. A impreziosire ulteriormente gli ambienti, c’è la SV Room: un’intera area dedicata al mondo SV (Special Vehicle), l’esclusivo programma di personalizzazione di Range Rover, sinonimo di eccellenza, prestazioni e sofisticazione, punta di diamante del brand. Proprio in questo spazio, gli ospiti potranno scoprire le infinite possibilità di configurazione delle autovetture SV, assistiti da un product expert.

Un ricco calendario caratterizzato da design talks, creative conversations e show-cooking con chef stellati, animerà il palinsesto della Range Rover House. Molti saranno anche i momenti dedicati al wellbeing: dalle sessioni di morning energy ignition, alle beauty experience, mixology e molto altro.

A completare l’offerta delle opportunità, fino 19 aprile, sarà possibile provare l’emozione della Test Drive experience a bordo della gamma Range Rover, per guidare tra le vie della città e i maestosi grattacieli che ne esaltano la contemporaneità.

Per un’esperienza di guida più immersiva e prolungata, sabato 20 e domenica 21 aprile, ci si potrà spingere oltre i limiti della città per vivere momenti esclusivi, in un’avventura firmata Range Rover, all’insegna di eleganza e sofisticatezza senza eguali. La giornata inizierà con la colazione alla Range Rover House, dove il team degli istruttori Land Rover, accoglierà gli ospiti, per poi partire a bordo della Range Rover Sport. Destinazione Franciacorta, verso le Cantine Bellavista, per godere di un percorso in fuoristrada tra pittoreschi vigneti, seguito da una degustazione e un pranzo che completeranno l’emozione di questa experience. Nel tardo pomeriggio, il rientro a Milano segnerà la conclusione del Range Rover Perfect Day: passionale, emozionante, senza compromessi. Tra i prestigiosi partner della Range Rover House ci sono Molteni&c per gli arredi interni, Ethimo per gli arredi esterni e Tecnogym per le sessioni di wellness. Marco Santucci, Managing Director Jaguar Land Rover Italia, ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso di aver potuto sfruttare la magnifica occasione della Design Week, per aprire a Milano la Range Rover House. Aggiungo, che è la prima, in Europa, ad aprire le porte all’interno di una realtà urbana. Poter accogliere in questo spazio i nostri clienti, per offrirgli un’esperienza modern luxury, in sintonia con le loro passioni e valori, conferma la nostra determinazione nel metterli sempre al centro di tutto ciò che facciamo”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Range Rover –