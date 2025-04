Range Rover racconta i suoi 55 anni alla Milan Design Week

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milan Design Week, Range Rover presenta Futurespective: Connected Worlds, progettata in collaborazione con lo studio di design californiano NUOVA, duo creativo creatore di esperienze spaziali immersive che plasmano il futuro, ispirandosi al passato. Presentata a Palazzo Belgioioso, risalente al XVIII secolo, Futurespective: Connected Worlds è un’esperienza dinamica che trasporta i visitatori in due dimensioni temporali.

Insieme al team creativo di Range Rover, NUOVA ha offerto infatti una narrazione visiva della tradizione di design di Range Rover e della sua continua influenza sul modern luxury, grazie a un viaggio dal sapore cinematografico in due epoche diverse, dagli anni ’70 al 2025. Replicando l’atmosfera di un concessionario degli anni ’70 e di uno spazio progettato per rispecchiare l’identità contemporanea di Range Rover, l’installazione di grandi dimensioni è stata ideata come “futurespective” e racchiude la metamorfosi del brand dalla sua nascita all’attuale vision, dal primo bozzetto Range Rover in assoluto del 1970, fino ai suoi più recenti famosi prototipi.

In un viaggio multidimensionale, l’installazione propone le fragranze di Aeir, il luxury brand di profumi carbon negative di NUOVA, create in esclusiva per Range Rover, insieme ad arredi, outfit per gli ospiti “che viaggiano nel tempo” e sonorità integrate in tutta l’installazione. “Caratterizzato da una visione distintiva del design, Range Rover è stato il primo SUV di lusso. Nato da un’idea di praticità e simbolo dell’originalità britannica, è sempre stato molto più di una vettura. Sin dal primo bozzetto del 1970, ogni nuovo prodotto e traguardo del brand ci ha fatto riflettere sulla cultura contemporanea in generale; ne sono dimostrazione l’esposizione al Louvre, un’edizione limitata con Vogue e il ruolo di primo piano in momenti cinematografici iconici. La nostra installazione a Milano coglie l’essenza di questa profonda influenza culturale, una storia che dura da 55 anni, sempre con il design nel cuore” ha dichiarato il Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, Range Rover.

“Range Rover ha accompagnato intere generazioni negli anni, evolvendosi con i tempi ma restando sempre fedele alla sua identità. La nostra idea di viaggio nel tempo non significa solo rivisitare il passato o immaginare il futuro, ma intende comprendere come il design, l’innovazione e l’artigianalità colleghino le varie epoche tra loro. Collaborare con un brand così iconico è un enorme onore” hanno commentato Enrico Pietra e Rodrigo Caula, fondatori di NUOVA.

