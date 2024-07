Range Rover, serie speciale Sport SV Celestial Collection

ROMA (ITALPRESS) – Range Rover ha presentato una collezione esclusiva di veicoli Sport SV Bespoke ispirata alle storie più antiche del mondo e ai misteri più profondi. La Range Rover Sport SV Celestial Collection – la prima collezione di Range Rover nel suo genere – è composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all’antica mitologia e al cosmo. Dai toni naturali di “Gea” al giallo brillante degli esterni di “Sol”, ogni collezione offre ai clienti una visione unica e personalizzata del SUV di lusso ad alte prestazioni. “Il cosmo è un tema trascendente che attraversa i confini, affascina e unisce le persone a livello globale. E’ un tema che sembra appropriato per la prima collezione per la Range Rover Sport SV – che incarna il design Modern Luxury, mentre amplia i confini dell’originalità britannica per cui Range Rover è famosa” ha dichiarato Phoebe Lindsay, Materiality Manager di Range Rover. “L’idea del mistero e del fascino della volta celeste era fondamentale: il simbolismo che attraversa tutta la collezione attira verso un significato più profondo. Queste storie sono state attentamente studiate per riflettere i gusti ricercati dei nostri clienti”.

Ogni Curation presenta una sua colorazione esterna, con iscrizioni e finiture uniche in tutto l’interno; come sulla console e sulle soglie. “Oggi, i nostri clienti sono sempre più esigenti ed attenti, e alla ricerca di qualcosa che vada oltre la sola estetica: per loro, noi vogliamo creare veicoli con cui possano stabilire connessioni e legami. Una Range Rover Sport è progettata per far sentire i nostri clienti connessi, con controllo e rilassati o ispirati come desiderano, alla guida della vettura. La Celestial Collection di Range Rover SV è una collezione eterea e unica di alcuni dei nostri veicoli più lussuosi, ciascuno splendidamente realizzato e curato, per i clienti che ne apprezzano il significato, la spiritualità e la narrazione” ha detto Geraldine Ingham, Managing Director di Range Rover.

foto: foto ufficio stampa JLR Italia

