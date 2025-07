Range Rover Sport, nuovo programma di personalizzazione su misura con SV Bespoke

ROMA (ITALPRESS) – Range Rover Sport con SV Bespoke offre più spazio alla personalizzazione su misura. Il programma offre ai clienti Range Rover Sport SV e Autobiography una gamma quasi illimitata di colori, materiali e finiture. È possibile scegliere, infatti, tra 230 colori esterni con finiture lucide, opache o satinate. I clienti possono anche optare per un cofano in carbonio a vista con un’ampia selezione di finiture di vernice, oltre al tettuccio e alle calotte degli specchietti a contrasto. Una nuova finitura “effetto vetro” è ora offerta di serie per i veicoli Range Rover e Range Rover Sport SV, caratterizzati da una vernice lucida Bespoke e da una laccatura finale più spessa, levigata e lucida.

La prima Range Rover Sport creata attraverso il servizio SV Bespoke è “Nocturne”, ispirata ai cieli del Mediterraneo. Il suo caratteristico esterno Bespoke Indigo Gloss si ispira alle tonalità scure del cielo che si riflettono sulla superficie dell’acqua, ed è stato lucidato a mano dagli esperti di SV Bespoke per ottenere una finitura a specchio. Il Forged Carbon è presente sia all’esterno che all’interno, un richiamo allo spirito performante del veicolo, con sedili in pelle Lunar ed Ebony con poggiatesta Ebony 3D Knit che riprendono il tema. Range Rover Sport SV Bespoke Nocturne è presentata in anteprima alla Range Rover House Mykonos, aperta fino al 26 luglio, prima della vendita privata.

La personalizzione consente di scegliere fino a 1.500 combinazioni esclusive di interni, con 15 colori tra cui Navy, Brogue, Pimento, Ecru, Lunar e Raven Blue disponibili con cuciture a contrasto, ricami della seduta e finiture interne complete di disegni personalizzati. E perr aiutare i clienti a curare la perfetta combinazione di finiture e caratteristiche, Range Rover sta anche aprendo una serie di Commissioning Suite in tutto il mondo. Mentre il servizio virtuale è sempre disponibile, la collezione di lussuose Suite consente ai clienti di personalizzare la propria Range Rover Sport in presenza e con i consigli degli esperti di SV Bespoke. Ci sono due Suite di consulenza personalizzata a Londra, una ad Anversa ed altre espansioni sono previste in Medio Oriente e Nord America.

“Da quando abbiamo introdotto SV Bespoke per Range Rover, abbiamo visto un aumento della domanda del nostro servizio di personalizzazione; i nostri clienti sono sempre più alla ricerca di dettagli artigianali e di vera distinzione – ha detto Martin Limpert, Global Managing Director di Range Rover -. Nell’ultimo anno, abbiamo creato alcuni incredibili veicoli unici che mostrano il meglio dell’artigianalità Range Rover, come la Range Rover SV Candeo. Ora è il momento giusto per estendere questa offerta ai clienti Range Rover Sport, dopo l’introduzione della nostra rinnovata gamma Range Rover Sport SV”.

“La nostra capacità di offrire ai clienti esigenti – ha aggiunto Martin Limpert – esattamente ciò che stanno cercando, da nuovi colori e finiture, a tocchi veramente personali dentro e fuori, raggiunge un nuovo impareggiabile livello di personalizzazione e attenzione ai dettagli. I nostri impianti di verniciatura e il nostro centro tecnico all’avanguardia garantiscono ai clienti la massima qualità e artigianalità. Inoltre, abbiamo un’opportunità unica di costruire relazioni personali grazie alle Range Rover House, la nostra rete globale di Commissioning Suite o virtualmente, a discrezione dei clienti. Seguiamo un percorso insieme a loro, per curare e creare i loro veicoli da sogno”, ha concluso.

– foto JLR Italia –

(ITALPRESS).