Ranger Thunder, limited edition del pick-up best seller Ford

Irrompe sul mercato il Ford Ranger Thunder, edizione limitata del pick-up best seller dell’Ovale Blu, che coniuga all’imponente presenza su strada, la scelta di dettagli a contrasto cromatico, offrendo un design audace e deciso, senza comprometterne l’indiscussa funzionalità. Questa special edition, del quale saranno prodotti solo 4.500 esemplari per l’Europa, aggiunge, ai contenuti del Ranger, vincitore dell’International Pick-Up of the Year 2020, caratterizzazioni del design esclusive, sia per gli esterni sia per gli interni, nonché nuove soluzioni che ne aumentano ulteriormente la praticità e offrono stile e comfort simili a quelli di un SUV, abbinandole alle sue inconfondibili capacità di carico e traino. Basato sull’allestimento Wildtrak e alimentato dal motore diesel 2.0 Bi-Turbo EcoBlue da 213CV e 500 Nm di coppia, è dotato, inoltre, di cambio automatico Ford a 10 rapporti, per cambi di marcia fluidi e performance esaltanti in ogni scenario di guida, sia su strada sia in off-road.

Il Ranger Thunder è offerto in un’unica variante con dettagli dal design molto accattivanti, che mettono in risalto l’esclusività del modello e ne accentuano il carattere “ready-to-rumble”. Colore Sea Grey, cerchi in lega nera da 18 pollici e finiture in nero ebano per la griglia anteriore, il paraurti posteriore, le soglie battitacco e le maniglie delle porte, sono tutti elementi che ne esaltano l’unicità. I dettagli in colore rosso per la griglia si aggiungono al badge Thunder, a effetto tridimensionale, su entrambe le portiere e il portellone, abbinati al logo Ranger in nero opaco. I fari a LED sono standard e sono caratterizzati da cornici in colore scuro così come quelle dei fari posteriori. Include il rivestimento del vano di carico e la copertura del cassone con finitura powder-coated in colore Black Mountain Top, entrambe option molto richiesti tra i clienti del Ranger. Per la prima volta, è stato introdotto un pratico divisore per il vano di carico. L’interno offre sedili in pelle con dettagli a contrasto in colore rosso Thunder e cuciture coordinate per volante, sedili, cruscotto e gli elementi più importanti dell’abitacolo. Di serie anche i tappetini neri che contrastano con i pedali realizzati ad hoc, illuminati di rosso.

Inoltre è dotato del sistema di trazione integrale già molto apprezzato sul Ranger per performance ineguagliabili anche in off-road. I consumi stimati partono da 7.8 l/100 km ed emissioni di CO2 da 205 g/km NEDC, (9.1 l/100 km e 239 g/km WLTP).

(ITALPRESS).