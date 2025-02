Ranieri “Col Porto chance al 50%, Letexier è bravissimo”

ROMA (ITALPRESS) – “La lettera del club all’indirizzo della Uefa? Non mi interesso di cose fuori dal calcio. Letexier è un enfant prodige francese, è stato designato per la finale dell’Europeo e quando ero in Ligue 1 ha diretto alcune mie partite. E’ bravissimo. Ho 1200 gare e non ho mai detto niente sugli arbitri, a me va bene tutto, so che fanno un mestiere difficilissimo”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno del play-off di Europa League contro il Porto, parlando della designazione del fischietto francese dopo le proteste per la direzione di Stieler nella gara di andata. All’Olimpico si partirà dall’1-1 di Oporto. “Il calcio è uno sport bellissimo, non c’è niente di scritto. Ho detto alla fine della partita di andata che sarà un 50 e 50. Il Porto ha un giovane allenatore che in 5 partite non ha mai perso e ha una squadra con un tasso tecnico elevato. Sarà una bella partita”, ha aggiunto l’allenatore romano che poi fa anche un punto sulle condizioni della sua rosa, rimandando alle prossime ore le scelte di formazione. “Ho recuperato tutti i giocatori, tra stasera e domani mattina deciderò gli undici da mandare in campo – spiega Ranieri -. Hummels? Sta recuperando bene, ha di nuovo un altro passo, più elegante ed esplosivo. E’ un calciatore recuperato”. Non ci sarà Saelemaekers, squalificato. A destra Ranieri deve scegliere il sostituto: “Stasera farò la disamina di tutta la mini settimana e sceglierò chi impiegare su quella fascia. Soulè? Mi ha impressionato nella partita contro il Napoli, quando raddoppiava su Neres. Potrebbe giocare in quella posizione”, ha aggiunto il tecnico. In conferenza stampa anche uno dei leader dello spogliatoio: Gianluca Mancini. “Se l’ipotesi derby agli ottavi è una motivazione in più? Per noi è indifferente. Non si può pensare a questo, nello spogliatoio siamo concentrati sulla partita di domani. Poi vedremo. Che sia Lazio o Bilbao per noi è indifferente. Ma prima dobbiamo pensare alla partita di domani”. Il legame con la piazza si fa sempre più forte e il difensore giallorosso, ormai uno dei senatori in organico, assicura che il gruppo è unito e determinato a ottenere il meglio. “Io a Roma sto bene, amo questa città e questa società – ha aggiunto -. I tifosi mi apprezzano e questa cosa mi riempie d’orgoglio e mi spinge a dare qualcosa in più in campo. Io vivo il presente, non mi piace pensare troppo al futuro, ma non ho problemi a dire che sto molto bene qui. Per quanto riguarda la squadra i miei compagni sono sereni e fanno tutti il bene del gruppo. Si allenano al 100%, danno il massimo in qualsiasi ruolo e posizione. Siamo una famiglia vera e un gruppo così è da tanto tempo che non lo vedevo”, ha concluso Mancini.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).