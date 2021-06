Ranieri (E-Distribuzione): ‘Matera smart city, qui la rete elettrica del futuro’

Roma, 16 giu. – (Adnkronos) – “La scelta di una città come Matera per sperimentare la rete elettrica del futuro non è casuale. Il progetto, che potrà essere replicato in altre aree del Paese, permetterà di mettere in campo tecnologie, energie e risorse per rispondere alle esigenze specifiche del Comune e della sua straordinaria conformazione urbana, abilitando la trasformazione in una vera e propria smart city e dimostrando come la bellezza del territorio possa convivere e integrarsi perfettamente con l’innovazione”. Così Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, presentando oggi il progetto Grid Futurability Matera.