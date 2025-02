Ranieri “Il tecnico lo sceglierà la proprietà, Fabregas top”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi hanno preso anche con il compito di scegliere il nuovo allenatore. Io posso consigliare ma poi sarà il presidente o la proprietà a dire questo e quello. Il mio compito è dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma, poi sarà la proprietà a scegliere. I ragazzi sanno che siamo tutti sotto esame. Hanno sofferto molto nella parte centrale del campionato e adesso stanno raccogliendo i frutti del lavoro fatto. A me non dà fastidio che se ne parli, neanche alla squadra. Voi della stampa potete sbizzarrirvi”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in vista della sfida contro il Como valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A 2024/25, a proposito della scelta del nuovo tecnico. “De Rossi è un grande allenatore, deve fare il suo percorso. Poi tornerà alla Roma più forte di quando è stato qui”, ha aggiunto Ranieri che, passando all’attualità, si è soffermato sulle condizioni di Dovbyk. “sta recuperando e da domani dovrebbe essere a disposizione, poi vediamo. Siamo tutti sotto esame nel calcio: dal numero 1 al numero 26 che sta in rosa”. In merito alla permanenza di Hummels in giallorosso, Ranieri non si sbilancia e spiega: “Non gli chiedo tanto nel futuro. Gli ho detto che un giocatore come lui è un esempio per tanti giovani. Poi starà a lui la scelta e noi la rispetteremo. Noi dobbiamo giocare tre partite a settimana e io metto in campo quelli che reputo giusti per battere gli avversari. Non faccio caso al nome o al cognome”. Poi focus sul Como, domenica atteso all’Olimpico.

“Non so se Fabregas sarebbe pronto per allenare la Roma, ma posso dirvi che in 3, 4 anni arriverà al top. Inoltre, io credo che il Como sia il Parma degli anni ’90; una squadra che è destinata a salire tanto. Se non ricordo male Guardiola diceva che affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista. Ecco il Como adesso è come andare dal dentista senza anestesia. Sarà una partita difficilissima dove dovremo essere attenti e preparati, perchè sono veramente bravi”.

