Ranma ½, l’anime folle di Rumiko Takahashi

di Alessandro Spagnuolo

Quando si parla dei grandi autori che hanno segnato la storia del manga* moderno, il nome di Rumiko Takahashi (高橋 留美子, Takahashi Rumiko) emerge con naturalezza tra i più influenti. Fin da giovane Takahashi dimostrò un forte interesse per il disegno e per la narrazione, ma il vero salto di qualità arrivò quando entrò in contatto con Kazuo Koike (小池 一夫, Koike Kazuo, scomparso 17 aprile 2019), uno degli sceneggiatori più importanti del fumetto giapponese. Nel 1977 Koike fondò la scuola di manga Gekiga Sonjuku (劇画村塾), un laboratorio creativo nato per insegnare ai giovani autori le basi della sceneggiatura e della costruzione narrativa. Più che una semplice accademia, divenne negli anni una vera fucina di talenti che avrebbe contribuito a definire buona parte dell’industria del manga e dell’intrattenimento giapponese.

Tra gli allievi passati da quella scuola troviamo figure che in seguito avrebbero creato opere entrate nella cultura pop. Ad esempio Tetsuo Hara (原 哲夫, Hara Tetsuo), divenuto celebre per il manga Ken il guerriero (北斗の拳, Hokuto no Ken), uno dei pilastri degli shōnen** anni ’80. Oppure Keisuke Itagaki (板垣 恵介, Itagaki Keisuke), autore della longeva saga marziale Baki the Grappler (グラップラー刃牙), diventata un cult per gli appassionati di combattimenti estremi. Dalla stessa scuola arrivò anche Yūji Horii (堀井 雄二?, Horii Yūji), che avrebbe poi rivoluzionato il mondo dei videogiochi come creatore della storica serie Dragon Quest (ドラゴンクエスト, Doragon Kuesuto).

Tra gli altri nomi formatisi alla Gekiga Sonjuku troviamo Hideyuki Kikuchi (菊地 秀行, Kikuchi Hideyuki), autore della saga dark fantasy Vampire Hunter D (吸血鬼バンパイアハンターD, Bampaia Hantā D), e Sawai Yoshio ( 澤井啓夫, Yoshio Sawai), noto per la commedia demenziale Bobobo-bo Bo-bobo (ボボボーボ・ボーボボ, Bobobōbo Bōbobo). Non mancano autori che hanno lasciato il segno in opere più mature o di nicchia, come Naoki Yamamoto (山本 直樹, Yamamoto Naoki), noto per manga adulti e sperimentali come Believers (ビリーバーズ, Birībāzu), oppure Takayuki Yamaguchi (山口貴由, Yamaguchi Takayuki), autore della violenta serie storica Shigurui – Le spade della vendetta (シグルイ, Shigurui). Nella lista degli allievi compaiono inoltre Aoi Nanase, Akira Sakuma, Kazuya Kudō e Caribu Marley, che hanno contribuito in modi diversi al panorama narrativo giapponese tra manga, giochi e illustrazione.

In questo ambiente ricco di stimoli prese forma anche la sensibilità narrativa di Rumiko Takahashi, destinata a svilupparsi in una carriera straordinaria. Nel corso degli anni l’autrice avrebbe firmato opere diventate autentici classici dell’animazione e del fumetto giapponese: dalla fantascienza romantica e caotica di Lamù (うる星やつら, Urusei yatsura, letteralmente “Quelli del pianeta Uru” o “I tizi della stella Uru”), alla commedia sentimentale Maison Ikkoku – Cara dolce Kyoko (めぞん一刻, Mezon Ikkoku), passando per il fantasy epico di Inuyasha (犬夜叉, Inuyasha) fino alla serie soprannaturale Rinne (境界のRINNE, Kyōkai no Rinne, letteralmente “Rinne del confine”).

In mezzo a questa produzione straordinaria si colloca Ranma ½ (らんま½, Ranma ni bun no ichi, letteralmente “Ranma un-mezzo” o “Ranma mezzo”), adattato in anime*** alla fine degli anni ’80 dallo storico Studio Deen (株式会社スタジオディーン, Kabushiki-gaisha Sutajio Dīn, stilizzato come Studio DEEN).

Etimologia del nome

Il nome Ranma combina i kanji 乱 (ran, “caos/confusione”) e 馬 (ma, “cavallo”). In effetti 乱 (ran) può significare “sfrenato” o “ribelle”, e 馬 (ma) “cavallo”. L’etimologia riflette il carattere irrequieto e impulsivo di Ranma. Il titolo “½” (nihbun no ichi) fa gioco sul fatto che Ranma si trasforma a metà, tra maschio e femmina, quando entra in contatto con acqua fredda o calda.

Trama (senza spoiler)

Ranma Saotome (早乙女 乱馬, Saotome Ranma) è un giovane campione di arti marziali che, a causa di una maledizione, assume sembianze femminili quando viene a contatto con acqua fredda (ritornando maschio con acqua calda). Al rientro dal suo addestramento in Cina, scopre che i genitori hanno combinato il suo matrimonio con Akane Tendo (天道 あかね Tendo Akane), che vive con il padre Soun Tendo (Tendō Sōun), capo del dojo Tendo, la sorella maggiore Kasumi Tendo (かすみTendō Kasumi) e con Nabiki Tendo (なびき, Tendō Nabiki ), sorella minore di Kasumi Tendo e sorella maggiore di Akane Tendo. La serie narra le esilaranti vicende di Ranma, Akane e di un colorato cast di personaggi: Genma Saotome (早乙女さおとめ 玄馬げんま, Saotome Genma, padre di Ranma) trasformato in panda con l’acqua fredda, Shampoo (シャンプー, Shanpū) la guerriera cinese innamorata di Ranma, Ryoga Hibiki (響 良牙, Hibiki Ryōga) eternamente perso e infatuato di Ranma, Ukyo Kuonji (久遠寺くおんじ 右京うきょう, Kuonji Ukyō) la cuoca rivale, Kodachi Kuno (九能 小太刀, Kunō Kodachi) la bizzarra campionessa di ginnastica ritmica, e il pericoloso vecchietto maestro Happosai (八宝斎, Happōsai). La commedia nasce dal continuo gioco di ribaltamenti di genere, dai duelli di arti marziali e dai malintesi amorosi, il tutto senza svelare il finale della serie.

Episodi

L’anime fu prodotto da Studio Deen per Fuji TV intitolandolo Ranma Nibun no ichi. La prima serie televisiva, composta da 18 episodi nella primavera del 1989 fu seguita successivamente dalla seconda dal titolo Ranma ½ Nettōhen composta da 143 episodi e pubblicata dal 1989 al 1992. In totale l’anime conta 161 episodi più 11 OVA**** originali pubblicati tra il 1993 e il 1996 e un’OAV speciale “Nightmare! Incense of Spring Sleep (悪夢! 春眠香, Akumu! Shunminkō)” del 1994, più un OVA promozionale per anniversari del 2008. Vari staff si sono alternati: come regista Tomomi Mochizuki (望月智充, Mochizuki Tomomi), che in alcuni lavori usa lo pseudonimo di Gō Sakamoto (坂本郷, Sakamoto Gō), famoso per aver diretto anime come “L’Incantevole Creamy” e Kunihiko Yuyama, produttori come Hidenori Taga e Masahiro Shimizu. Il doppiaggio giapponese vide Kappei Yamaguchi (山口勝平) come Ranma (doppia sia la forma maschile che femminile) e Megumi Hayashibara (林原めぐみ) come Akane. L’animazione è in stile tradizionale anni ’90: disegni a china, colori piatti vivaci e linee marcate. La qualità è generalmente buona nei primi archi narrativi, ma alcuni episodi successivi mostrano animazioni meno fluide dovute ai ritmi di produzione serrati. L’estetica “vintage” conferisce però grande fascino: l’anime è ricco di dettagli tipici dell’epoca, come l’abbigliamento colorato e le espressioni sopra le righe, che rimangono un tratto distintivo.

Remake del 2024

Nel 2024 Ranma ½ ha ricevuto una nuova serie anime prodotta dallo studio MAPPA, segnando il ritorno ufficiale del franchise sul piccolo schermo dopo decenni. La serie è stata trasmessa a partire dal 5 ottobre 2024 su Nippon Television in Giappone e distribuita contestualmente su Netflix a livello internazionale. Questo nuovo adattamento reimmagina la storia classica del manga di Rumiko Takahashi, con animazione moderna, un cast rinnovato e una regia che punta a bilanciare fedeltà alla fonte originale e respiro contemporaneo.

Manga

Il manga venne serializzato su Weekly Shōnen Sunday (週刊少年サンデー, Shūkan Shōnen Sandē) dal 1987 al 1996. Il successo del manga fu enorme: 38 volumi tankōbon, pubblicati regolarmente durante quasi un decennio di serializzazione in Giappone, con oltre 55 milioni di copie in circolazione nel mondo.

In questo lungo arco narrativo Takahashi costruì una commedia estremamente dinamica che mescola arti marziali, romantic comedy e umorismo slapstick, creando un equilibrio narrativo molto particolare. Sebbene l’opera sia classificata editorialmente come manga shōnen — quindi destinato principalmente a un pubblico adolescenziale maschile — il suo tono leggero, i continui equivoci sentimentali e la forte componente comica la rendono accessibile a un pubblico molto più ampio.

Uno degli elementi distintivi è la struttura narrativa episodica: molte storie si sviluppano in archi brevi o capitoli autoconclusivi, spesso costruiti attorno a una nuova tecnica marziale assurda, a un personaggio eccentrico o a un malinteso sentimentale tra i protagonisti. Questa impostazione permette a l’autrice di sperimentare continuamente situazioni comiche e paradossali, mantenendo però sempre al centro le dinamiche tra i personaggi.

Il successo del manga portò naturalmente alla realizzazione dell’adattamento animato, che iniziò nel 1989 e contribuì ulteriormente alla diffusione internazionale dell’opera. Tuttavia, come spesso accade nelle trasposizioni televisive dell’epoca, non tutti i capitoli del manga furono adattati immediatamente: alcuni vennero recuperati solo molti anni dopo attraverso OAV e speciali animati.

In Italia il manga fu pubblicato da Star Comics, a volte rimaneggiando dialoghi e titoli, la serie non ha sequel diretti, ma nel 2008 uscì il volume celebrativo Ranma ½ Memorial Book con illustrazioni e interviste.

Mentre il manga originale si conclude ufficialmente nel 1996, la serie anime rimane invece sospesa senza un vero finale canonico, privilegiando episodi comici, avventure autoconclusive e storie extra.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile grafico è tipicamente fumettistico e comico, con personaggi dai tratti espressivi e caricaturali. La divisione tra Ranma maschio e femmina è sottolineata da abiti classici da combattimento (pantaloni larghi e tunica rossa) e scenari colorati. L’animazione usa prospettive esagerate e gag visive (per esempio sequenze di montaggio esilaranti in combattimento).

La serie è realizzata utilizzando la tecnica dell’animazione tradizionale su cel, nota anche come cel animation, il metodo standard dell’industria dell’animazione giapponese prima dell’avvento della colorazione digitale. In questo processo i disegni venivano prima realizzati a mano su fogli di carta e successivamente trasferiti su fogli trasparenti di celluloide, dipinti a mano e fotografati uno per uno sopra fondali statici. Nel complesso la resa visiva è vivace e coerente con la grafica tipica dei 90, anche se in alcuni episodi minori i dettagli deludono leggermente. Anche lo storyboard e la regia giocano sull’umorismo: risse, trasformazioni e scene da commedia sono molto presenti.

Musiche

La colonna sonora dell’anime è d’altri tempi: temi orecchiabili dal ritmo pop-rock.

Jajauma ni Sasenaide, “Non farmi diventare una bestia” (「じゃじゃ馬にさせないで」) – opening 1 di Etsuko Nishio (西尾 悦子, Nishio Etsuko)

“Little Date” – opening 2 di Ribbon di Yoshie Hayasaka (早坂 好恵, Hayasaka Yoshie)

“Platonic Tsuranuite” (プラトニックつらぬいて) ending 1 cantata da Kaori Sakagami (坂上 香織, Sakagami Kaori)

“Equal Romance” – ending 2 delle CoCo

In Italia la sigla ufficiale era “Ranma, Ranma!”, cantata dai doppiatori Monica Ward e Massimiliano Alto con testo di Franco Fasano.

Film animati OAV

Ranma ½ ebbe anche tre film cinematografici usciti in Giappone tra il 1991 e il 1994

1991 – Ranma ½: La battaglia di Nekonron, Cina! La lotta per sfidare le regole! (titolo originale: Ranma ½: Chūgoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Gekitō Hen, letteralmente “Grande battaglia di Nekonron, Cina! Lotta sfrenata per infrangere le regole”) – Ranma, Akane e i loro amici si recano in Cina per affrontare una potente famiglia marziale che vive nella leggendaria regione di Nekonron . Qui dovranno scontrarsi con avversari dotati di tecniche straordinarie e affrontare una battaglia che mette alla prova le regole stesse delle arti marziali . Il film combina azione spettacolare, umorismo e atmosfere esotiche.

1992 – Ranma ½: La sposa dell’isola delle illusioni ( らんま１／２ 決戦桃幻郷 ! 花嫁を奪りもどせ !!?, Ranma ½: Ranma ½: Kessen Tōgenkyō! Hanayome wo datsuri modose!!) – Ranma e i suoi amici approdano su una misteriosa isola abitata solo da donne guerriere , dove gli uomini sono considerati rarità e possibili mariti . Quando Akane viene coinvolta nei piani delle abitanti dell’isola , Ranma dovrà affrontare prove e combattimenti per salvarla. L’episodio gioca molto sul tono comico e sulle dinamiche del gruppo.

1994: Ranma contro la leggendaria fenice ( らんま１／２ 超無差別決戦！ 乱馬チーム VS 伝説の鳳凰 ?, Ranma ½: Chō musabetsu kessen! Ranma Team vs densetsu no hō-ō) – Durante una gara di arti marziali senza regole, Ranma e i suoi compagni si trovano coinvolti in una battaglia contro un guerriero legato alla leggenda della fenice. Lo scontro assume toni sempre più spettacolari e surreali, culminando in un combattimento ricco di tecniche assurde e gag tipiche della serie.

Ogni film è una storia originale che riprende i personaggi principali in avventure più lunghe e spettacolari, spesso ambientate in Cina o in territori esotici. I film furono animati anch’essi da Studio Deen, con design grafici fedeli all’anime TV. Oltre ai film, l’universo vide anche 11 OVA collegati a singoli capitoli o storie inedite.

Speciali televisivi

Molti contenuti speciali della serie non furono trasmessi nella serie TV originale ma pubblicati come OAV (Original Animation Video) o speciali celebrativi. Alcuni adattano capitoli del manga non presenti nella serie televisiva.

OAV principali

1993 – Ranma ½: OAV 1 – Shampoo contro Akane! La battaglia delle ragazze

( シャンプー VS あかね ! 女の闘い , Shanpū VS Akane! Onna no Tatakai)

Shampoo lancia una sfida ad Akane per dimostrare chi tra le due meriti realmente Ranma , in una gara di abilità e determinazione piena di gag classiche.

1993 – Ranma ½: OAV 2 – La scuola sotto choc! Gioco di ruolo da impazzire

( 学園に吹く嵐 ! アダルトチェンジひな子先生 , Gakuen ni Fuku Arashi! Adult Change! Hinako Sensei)

Gli studenti e gli insegnanti si ritrovano coinvolti in situazioni comiche quando Hinako torna con una serie di sorprese… e trasformazioni assurde.

1994 – Ranma ½: OAV 3 – Il demone della grotta di Tendo

( 妖怪洞窟の鬼 , Yōkai Dōkutsu no Oni)

Una leggenda su un demone nella grotta vicino al Dōjō Tendo porta Ranma e compagni ad affrontare un’avventura tra misteri e arti marziali.

1994 – Ranma ½: OAV 4 – Il segreto della Rana

( 蘇る記憶 ! かすみと女の子 , Yomigaeru Kioku! Kasumi to Onna no Ko)

Questo episodio si concentra sui ricordi di Kasumi e sulle dinamiche più tranquille della quotidianità familiare , con momenti nostalgici.

1995 – Ranma ½: OAV 5 – La sposa rubata

( あかね VS らんま お母さんの味は私が守る !, Akane VS Ranma! Okāsan no Aji wa Watashi ga Mamoru!)

Akane e Ranma si sfidano in cucina per difendere il sapore del piatto della mamma : un episodio le ggero ricco di comicità domestica.

1995 – Ranma ½: OAV 6 – La promessa della montagna

( 道場破りの女 , Dōjō Yaburi no Onna)

Una donna misteriosa arriva al dōjō per sfidare Ranma e i suoi amici, mettendo in scena combattimenti all’insegna dell’azione comica.

1995 – Ranma ½: OAV 7 – Il grande scontro di tutti i rivali

( バトルロイヤル , Battle Royal)

Tutti i rivali di Ranma vengono riuniti in un torneo senza regole : un’ escalation di combattimenti esagerati, tecniche assurde e interazioni folli.

1995 – Ranma ½: OAV 8 – Il misterioso lago maledetto

( 呪泉郷の秘密 , Jusenkyo no Himitsu)

I protagonisti affrontano un’altra leggenda legata alle sorgenti di Jusenkyo, scoprendo nuove origini e strane trasformazioni.

1996 – Ranma ½: OAV 9 – Arriva la scuola estiva!

( 夏だ ! 合宿だ ! 全員集合 !, Natsu da! Gasshuku da! Zen’in Shūgō!)

Una storia estiva fuori dal normale quando la squadra decide di fare un ritiro intensivo … con risultati esilaranti.

1996 – Ranma ½: OAV 10 – La leggenda della fenice

( 超無差別決戦 ! 乱馬チーム VS 伝説の鳳凰 , Chō Musabetsu Kessen! Ranma Team VS Densetsu no Hō-ō)

Ranma e amici affrontano un combattimento contro un gruppo legato alla leggenda della fenice in un episodio ricco di azione e tecniche sorprendenti.

1996 – Ranma ½: OAV 11 – Natale con caos

( 天道家スクランブルクリスマス , Tendō-ke Scramble Christmas)

Gli abitanti della Tendo Household festeggiano il Natale… e naturalmente tutto va fuori controllo con gag romantiche e battaglie comiche.

Special successivi

2008 – Nightmare! Incense of Deep Sleep

OAV realizzato per il 50º anniversario della rivista Weekly Shōnen Sunday, tratto da un capitolo del manga non adattato nella serie originale.

Live action

Nel 2011 la serie venne adattata in un drama TV giapponese da 2 ore trasmesso su Nippon TV. Questo special live action presentava Ranma ragazza interpretato da Natsuna Watanabe, meglio nota semplicemente come Natsuna (渡辺 夏菜, Watanabe Natsuna) e Ranma ragazzo da Kento Kaku (賀来 賢人, Kaku Kento), Akane da Yui Aragaki, e un Happōsai “reale” come antagonista originale. La storia mescolava elementi del manga con un soggetto inedito scritto per l’occasione. Oltre a questo telefilm, non esistono veri e propri spin-off principali, ma vari crossover e omaggi: ad esempio l’OVA del 2008 It’s a Rumic World! riunisce i personaggi di diverse opere di Takahashi (Ranma incontrava Inuyasha e Lamù).

Spin-off e crossover

Non esistono veri spin-off narrativi autonomi ambientati nello stesso universo con altri protagonisti.

Ordine cronologico

Per chi volesse seguire tutto l’universo di Ranma ½ nell’ordine consigliato:

Serie TV (1989–1992): Ranma ½ (18 ep) + Ranma ½ Nettōhen (143 ep). Film: in ordine di uscita (1991, 1992, 1994) – ogni film è autoconclusivo, ma meglio guardarli dopo aver visto gli episodi TV di quegli anni. OVA: 11 episodi OVA (1993–1996) con storie secondarie. Molto divertenti per i fan di lunga data. Live-action special (2011): come curiosità (non influisce sulla continuity del manga/anime). Special/Rumic World (2008): può essere visto dopo l’anime, è essenzialmente uno “spin-off” crossover. Ranma ½ (2024) – anime remake di MAPPA: si può guardare a parte (è un rifacimento ambientato negli anni ’80) ma con lo stesso cast di personaggi. (Nota: la nuova serie è ancora in corso su Netflix/Giappone a fine 2025, con la 2ª stagione in arrivo.)

Premi

Ranma ½ ha collezionato riconoscimenti soprattutto nel gradimento del pubblico. Ad esempio: nel 2006 fu inserito al n.17 nella classifica “Top 50 Anime” di Anime Insider (negli USA) e si classificò al 36º posto nella lista giapponese dei 100 anime preferiti (sondaggio TV Asahi). Nel 2007 venne candidato agli American Anime Awards: la serie fu in lizza come “Best Comedy Anime” e gli OVA come “Best Short Series” (anche se i premi americani quell’anno non furono infine assegnati). Recentemente il remake 2024 è stato candidato ai Crunchyroll Anime Awards 2025 in varie categorie (miglior commedia, miglior serie romantica, miglior sigla finale).

Videogiochi

Ha ispirato numerosi videogiochi (soprattutto picchiaduro) in Giappone e poche apparizioni in occidente. In totale esistono una decina di titoli principali (più spin-off cameo).

1992 – Ranma ½: Chōnai Gekitōhen (Super Famicom): il primo picchiaduro 2D basato su Ranma . Negli USA fu “Americanizzato” e pubblicato come Street Combat, con personaggi ridisegnati.

1992 – Ranma ½: Hard Battle (Super Famicom/SNES): secondo picchiaduro SNES, questa volta in versione originale. Includeva molti personaggi della serie e mosse speciali tipiche. Fu distribuito in Europa senza modifiche.

1993 – Ranma ½: Hidden Treasure of the Red Cat Gang (Super Famicom): un RPG in cui si seguono avventure “comiche” di Ranma.

1996 – Ranma ½: Battle Renaissance (PlayStation): unico titolo 3D della saga. Caratterizzato da variabili climatiche (acqua calda/fredda cambiano le trasformazioni). È un picchiaduro di combattimento con mosse speciali stile fighting game.

1990 – Ranma ½ (Puzzle Maze) (Game Boy): rompicapo in cui Ranma sposta blocchi. La cura del dettaglio dell’anime rende il gioco simpatico.

1992 – Ranma ½: Vehement Melee Chapter (Game Boy): un mix tra RPG e picchiaduro che simula la vita quotidiana di Ranma (dialoghi buffi e combattimenti a turni).

2011 – Fever Ranma ½: Onsen Athletic Chapter (Pachinko): flipper elettronico in stile pachinko con scene animate di Ranma.

2018 – Pachislot Ranma ½ (slot machine): slot machine con animazioni originali in alta definizione.

Ranma ½ appare in 17 videogiochi ufficiali. Diversi altri giochi giapponesi in crossover includono cameo – per esempio nei giochi «Sunday×Magazine: Net tourō Dream Nine» (2009) o The Battle Cats (2021) con eventi dedicati.

Censura italiana

La versione italiana riservò qualche ritocco al materiale originale: alcune battute piccanti furono edulcorate o tradotte ironicamente, e scene di nudo rapido (tipiche nelle spa o vasche termali) vennero in parte ritagliate o camuffate. Ad esempio, nelle edizioni televisive anni ’90 si sentivano doppiaggi che sostituivano termini osé con eufemismi, e i fondali “nudi” dietro i personaggi venivano disegnati o sfocati. Tuttavia queste modifiche non compromisero il senso comico della serie e la sua ricezione positiva nel pubblico italiano.

Curiosità

Ranma ½ è stato il primo grande successo occidentale di Rumiko Takahashi: solo dopo le sue opere successive raggiunsero la stessa popolarità straniera.

Per celebrare l’importanza culturale dell’anime in Giappone sono state realizzate anche iniziative commemorative. In occasione del trentesimo anniversario dell’opera , le Japan Post hanno realizzato una speciale collezione filatelica . Il set comprende dieci esemplari illustrati con i personaggi principali , accompagnati da una custodia celebrativa, dodici poster a colori e un calendario pensato per i collezionisti e gli appassionati della storica opera.

Numeri di copie : oltre 53 milioni di volumi venduti in Giappone entro il 2011 , saliti a 55 milioni nel 2021.

Sigle italiane “missing” : prima dell’uscita dei DVD a metà anni 2000, la sigla italiana Ranma, Ranma! era reperibile solo in videocassetta TV. La sua versione completa fu finalmente pubblicata in digitale in anni recenti.

Happosai: il gioco di parole gastronomico : il nome di Happosai richiama foneticamente quello di un popolare piatto di origine cinese molto diffuso in Giappone , noto come “otto tesori” , una ricetta ricca di ingredienti tra cui pesce e verdure.

Il preside Kuno e la passione per le Hawaii : Nella versione originale il preside del liceo parla con un curioso miscuglio di giapponese e pidgin hawaiano , un espediente comico utilizzato per sottolineare la sua eccentrica ossessione per le Hawaii.

Ukyo Kuonji: un dettaglio mai chiarito : Ukyo è l’unico personaggio principale della serie per cui non viene mai spiegato completamente perché, da bambina, non abbia detto a Ranma di essere una ragazza , nonostante fosse costretta a vivere e vestirsi come un maschio. Questo rimane uno dei piccoli misteri narrativi della storia.

AnimeRemake (2024): il nuovo anime di MAPPA (uscito su Netflix) mantiene lo spirito originale ma con animazioni 3D brillanti. Il manga originale è ambientato negli anni ’80, così come la nuova serie; si è spinto per la fedeltà storica (costumi, tecnologia) per farlo sembrare d’epoca.

Conclusione

Ranma ½ è un’opera pionieristica nel panorama anime: un mix di arti marziali, commedia romantica che ha influenzato decenni di autori successivi. La sua ironia intelligente e i personaggi memorabili (Ranma, Akane, Shampoo, etc.) lo rendono ancora oggi un classico intramontabile. Nonostante i difetti dell’animazione vintage e qualche scivolone umoristico degli anni ’90, Ranma ½ rimane sempre sorprendente e divertente. Ogni nuovo spettatore può apprezzarne l’originalità, le battute scoppiettanti e il messaggio di leggerezza sul rapporto tra i sessi, rimane una pietra miliare che vale la pena riguardare integralmente – sia nella versione classica che nella fresca rivisitazione del 2024 – per rivivere il caos dolceamaro di questa commedia marziale senza tempo.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo acquistarla o noleggiarla.

Per gli abbonati alla piattaforma Netflix è disponibile anche una nuova versione della serie: il remake animato di Ranma ½, pubblicato nel 2024.

Buona visione



***Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

**Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come , Ufo Robot Goldrake , Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam ( 機動戦士ガンダム ) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

****OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.