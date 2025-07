Ransie la Strega, l’anime romantico, un capolavoro senza tempo

di Alessandro Spagnuolo

Negli anni ’80, il fenomeno dell’animazione giapponese iniziava a imporsi anche fuori dai confini del Sol Levante, trovando terreno fertile in Italia, dove le TV private erano affamate di contenuti freschi ed esotici. Tra i molti anime* che varcarono il nostro schermo, pochi sono rimasti nel cuore del pubblico come Batticuore notturno – Ransie la strega (ときめきトゥナイト, Tokimeki Tunaito), un’opera capace di mescolare con rara grazia elementi fantasy, romanticismo adolescenziale e sprazzi di comicità farsesca.

La serie è composta da 34 episodi ed è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 7 ottobre 1982 al 22 settembre 1983 su Nippon Television (日本テレビ放送網株式会社, Nihon Terebi Hōsōmō Kabushiki-gaisha). Basato sul manga** shōjo*** omonimo di Koi Ikeno (池野 恋), raccolto in 30 volumi ed edito da Shūeisha (集英社) pubblicato sulla rivista Ribon (りぼん) dal 1982, Ransie la Strega non è solo una tenera favola moderna, ma una sottile riflessione sulle tensioni tra identità personale e aspettative sociali, raccontata con una leggerezza che ancora oggi sorprende.

Trama (senza spoiler)

Ransie Lupescu (cognome italianizzato da noi, mentre nell’originale Ranze Etō) è l’incarnazione della “diversità” vissuta in silenzio da una 14enne. Figlia di creature magiche – il padre è il vampiro Boris (che nella versione originale si chiama Mori) e la madre lupa mannara Shiira – Ransie si scontra fin da giovanissima con l’impossibilità di essere completamente sé stessa.

Il suo potere di trasformarsi in ciò che morde è tanto straordinario quanto ingombrante nella vita quotidiana, specialmente quando si innamora di Paul Cavor (nell’originale Shun Makabe), un umano, violando una delle più antiche leggi del Mondo Magico (noto in Italia come “Regno Supremo” o “Inferno”), da cui lei proviene.

Attraverso malintesi esilaranti, rivalità scolastiche, imprevedibili trasformazioni e guai domestici, la serie affronta temi come l’identità, la crescita personale e il desiderio di accettazione, offrendo agli spettatori una narrazione dolceamara, più profonda di quanto la sua veste colorata lasciasse intuire.

L’anime riesce a costruire un mondo narrativo vivido e pieno di dettagli senza mai perdere il ritmo, grazie alla regia di Hiroshi Sasagawa (笹川ひろし, Sasagawa Hiroshi, sceneggiatore di Kyashan – Il ragazzo androide), già veterano della Tatsunoko Production (タツノコプロ, Tatsunoko Puro, produttrice di anime come Yattaman, La macchina del tempo), che predilige una messa in scena dinamica, dando molto spazio alla comicità visiva e i tempi serrati delle gag senza mai sacrificare lo sviluppo emotivo dei personaggi.

Anche se il finale dell’anime si discosta notevolmente da quello del manga, per questioni produttive, la serie riesce a lasciare comunque un senso di completezza.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Dal punto di vista estetico, Ransie la Strega riflette perfettamente il gusto visivo dei primi anni ’80: character design tondeggianti, grandi occhi espressivi, capelli vaporosi e una forte tendenza all’uso di colori pastello. Pur con un budget di produzione contenuto rispetto agli standard moderni, l’animazione si mantiene vivace grazie a un sapiente uso delle espressioni facciali e degli effetti visivi nei momenti di comicità farsesca. Notevole è anche il lavoro sugli ambienti: dalla scuola alle stanze della casa di Ransie, ogni location contribuisce a creare un senso di “normalità incantata”, in cui il confine tra il magico e il quotidiano si sfuma dolcemente.

Musiche

La colonna sonora, composta da Kazuo Otani (大谷和夫, morto il 18 maggio 2008), accompagna perfettamente le vicende con motivi vivaci, a tratti malinconici, capaci di sottolineare tanto la leggerezza quanto i momenti più emotivi della narrazione.

Particolare successo ebbero le due sigle originali giapponesi, entrambe interpretate da Harumi Kamo (加茂 晴美):

La sigla iniziale è un brano che trasmette perfettamente l’energia spensierata della giovane protagonista.

Mentre la sigla fina giapponese è una chiusura gioiosa, quasi celebrativa.

In Italia, invece, la serie venne affidata al talento dei Cavalieri del Re, che realizzarono una delle sigle più amate dell’epoca:

Ancora oggi, a distanza di decenni, queste canzoni evocano emozioni potenti, al pari delle immagini che accompagnavano.

Premi

Al momento, non risultano premi ufficiali assegnati all’anime o al manga originale. Questo non vuol dire che la serie non abbia avuto un impatto: dal suo debutto ha guadagnato un seguito di culto e un notevole status di icona pop, tanto da influenzare il genere shojo e rimanere nella memoria di intere generazioni di fan. Tuttavia, il manga ha ottenuto un notevole successo commerciale, con oltre 30 milioni di copie vendute, rendendolo uno dei manga più popolari della sua epoca. È probabile che il valore di Ransie la Strega risieda proprio nel suo impatto culturale, nella capacità di raccontare storie di crescita e diversità in modo leggero e autentico, piuttosto che nell’essere stata premiata in ambito istituzionale.

Film e Oav****

Attualmente, non risultano film cinematografici o OAV (Original Animation Video) ufficiali dedicati a questo cartone.

Censura italiana

• A differenza di molti altri anime dell’epoca (basti pensare alle pesanti modifiche subite da Candy Candy o Ken il Guerriero), Ransie la Strega arrivò nel nostro Paese quasi intatta.

• Le principali modifiche riguardarono l’adattamento dei nomi come detto prima (ad esempio, Ranze divenne Ransie, Shun divenne Paul).

• Il personaggio di Thomas Thompson, padre di Lisa, fu modificato da boss della Yakuza a semplice commerciante.

• L’anime, pur essendo una trasposizione solo parziale del manga, ha mantenuto una struttura narrativa coerente, con episodi autoconclusivi che contribuiscono allo sviluppo della trama principale.

• La serie è stata trasmessa su reti locali, evitando così le censure più severe che colpirono altri anime dell’epoca. ​

Queste modifiche, sebbene significative, non alterarono profondamente la narrativa, permettendo al pubblico italiano di apprezzare l’opera nella sua quasi totalità.

Live action

Nel 2023 è stato annunciato in Giappone un adattamento live action di Tokimeki Tonight, segnando un ritorno dell’opera alla ribalta dopo molti anni. La serie è stata accolta con entusiasmo dai fan nostalgici ed è pensata per un pubblico giovane ma anche per chi ha amato l’originale.

Spin-off e Sequel

Negli anni Duemila, Koi Ikeno ha realizzato due opere collegate all’universo di Ransie:

Tokimeki Midnight (2002-2009): una versione alternativa con ruoli invertiti tra i protagonisti.



Tokimeki Tonight: Sore Kara (dal 2013): un seguito ambientato anni dopo, con protagonista la figlia di Ransie.



Questi spin-off hanno avuto buon successo tra i fan, mantenendo il tono romantico e surreale della serie madre.

Crossover

Non esistono veri e propri crossover ufficiali con altri manga famosi, ma all’interno dei volumi è possibile trovare autocitazioni e rimandi ad altri lavori di Koi Ikeno. L’autrice si diverte spesso a giocare con riferimenti interni e cammei, come piccoli incroci tra personaggi secondari di diverse storie.

Videogiochi

Non è mai stato realizzato un videogioco ufficiale dedicato a Ransie la strega. Tuttavia, ci sono state alcune apparizioni cameo in giochi mobile giapponesi, spesso in contesti nostalgici o eventi crossover che celebrano lo shōjo manga classico.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

L’opera ha lasciato una traccia profonda nella cultura pop giapponese. Anche se non sempre in modo esplicito, diversi anime e manga hanno omaggiato lo stile e i personaggi di Tokimeki Tonight:

Lamù (Urusei Yatsura 1981) – Alcune interazioni tra Lamù e Ataru , fatte di commedia farsesca e sentimento, ricordano il rapporto tra Ransie e Shun , con una simile alternanza di comicità e tenerezza .

Creamy Mami, la principessa capricciosa (1983 Spinoff di Creamy Mami) – Pur essendo coeva, in alcune scene compaiono anime e manga in stile Tokimeki Tonight , come parte dell’immaginario otaku giovanile dell’epoca.

Gintama (2006) – In una scena viene mostrato un manga che richiama lo stile di Tokimeki Tonight , con una parodia di Ransie e delle dinamiche sentimentali shoujo .

Perfect Girl Evolution (Yamato Nadeshiko Shichi Henge 2006) – La protagonista con tratti “mostruosi” che cerca di vivere una vita normale richiama la figura di Ransie e il suo desiderio di integrarsi nel mondo umano.

Hayate no Gotoku! (2007) – Un personaggio legge un manga con una strega adolescente che ricorda fortemente Ransie , esclamando: “Sembra proprio Ransie la Strega!”.

Lovely★Complex (2007) – Appare brevemente un manga con una protagonista dai tratti e dall’acconciatura simili a Ransie , come omaggio nostalgico allo stile shoujo anni ’80.

Binbogami! (Binbō-gami ga! 2012) – In un episodio viene parodiata una ragazza dai poteri magici che ricorda Ransie, con espliciti riferimenti allo stile e alle trasformazioni sovrannaturali.

Kirakira ☆ Pretty Cure À La Mode (2017) – Alcuni elementi magici e familiari del background delle protagoniste ricordano la struttura narrativa di Ransie la strega, con creature non umane e dinamiche quotidiane.

Shōjo kageki revue Starlight (2018) – Una rappresentazione teatrale contiene elementi gotici e sovrannaturali che omaggiano l’atmosfera e i triangoli amorosi tipici di Ransie la strega.

Autori influenzati

Diversi mangaka hanno citato Tokimeki Tonight tra le opere che li hanno ispirati da giovani, specialmente:

Arina Tanemura (Full Moon o Sagashite, 2002) – ha citato esplicitamente lo stile comico e sentimentale di Tokimeki Tonight tra le sue fonti di ispirazione

Akiko Mizusawa (Hime-chan’s Ribbon, 1993) – è una grande fan di Tokimeki Tonight e l’opera della sua serie riflette chiaramente questo legame

Jirō Ōtsuka (Tokimeki no Haka, 1982–1983) – il suo stile “gender‑neutral” è stato influenzato dal tono e dai personaggi di Ikeno

Little Witch Academia (serie anime, 2017– ) – anche secondo fan su Reddit, Akko mostra una chiara ammirazione per Tokimeki Tonight, suggerendo l’influsso della serie

Natsuki Takaya (Fruits Basket), che ha dichiarato di amare l’equilibrio tra romanticismo e elementi fantastici.

Vanillaware – Mari Kamitani , nel videogioco 13 Sentinels: Aegis Rim (2019) – ha citato Tokimeki Tonight come una delle sue ispirazioni narrative

Ai Yazawa (Paradise Kiss, Nana) ha spesso espresso ammirazione per le autrici della rivista Ribon, tra cui Koi Ikeno. L’influenza di Tokimeki Tonight è visibile nella costruzione di personaggi femminili vivaci e nell’attenzione alla psicologia dell’adolescenza, seppur declinata in chiave più realistica e drammatica nelle sue opere.

Curiosità

Origine letteraria: Il cognome “Lupescu” di Ransie in Italia è un omaggio alla letteratura horror: “Lupescu” richiama il lupo mannaro , coerente con l’ibridazione magica della famiglia.

Versione manga: Il manga originale è molto più lungo e articolato dell’anime che si interrompe dopo oltre 30 episodi senza arrivare alla conclusione e racconta interamente la storia di Ransie fino alla sua maturità. In Italia fu pubblicato da Star Comics negli anni ’90 .

Cartone mai concluso: L’ anime si interrompe prima della conclusione vera e propria del manga, motivo per cui i lettori trovarono il fumetto molto più ricco di sviluppi narrativi.

Influenza culturale: Ransie la Strega ha influenzato anche alcuni autori moderni di shojo manga , che ne citano lo stile scanzonato e il modo di raccontare l’amore adolescenziale.

Sigla alternativa: In alcune rare trasmissioni italiane, venne proposta una seconda sigla alternativa, meno nota, ma il pubblico ha continuato a preferire quella storica dei Cavalieri del Re.

Conclusione

Ransie la Strega è molto più di un semplice anime vintage: è una storia universale di crescita, identità e amore, raccontata attraverso una lente di delicata magia.

Il suo successo, mai completamente sopito, testimonia la forza di una narrazione capace di toccare corde profonde pur rimanendo accessibile e spensierata.

Un piccolo, grande incantesimo che, oggi come ieri, continua a regalarci un sorriso nostalgico… e forse, a farci credere ancora che, dietro la vita di tutti i giorni, possa nascondersi qualcosa di straordinario.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo acquistarlo o noleggiarlo

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

***Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

****OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.