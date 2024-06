È il tunisino Raoui Beji il nuovo amministratore delegato di Fiat Algeria, in sostituzione dell’algerino Hakim Boutahra. Beji, che ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente dei Pezzi e dei Servizi per il Medio Oriente e l’Africa di Stellantis, è stato coinvolto in importanti iniziative del gruppo.