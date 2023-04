Rapporto ASvis: il Pnrr, i 17 obiettivi dell’agenda 2030 e la Legge di Bilancio 2023. Analisi e proposte

Venerdì 21 aprile, alle 12, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ha organizzato una conferenza stampa online dedicata alla presentazione del nuovo Rapporto “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Legge di Bilancio 2023 e lo sviluppo sostenibile“.

Elaborato grazie al contributo delle esperte e degli esperti di oltre 300 organizzazioni aderenti all’Alleanza, con il coordinamento del direttore scientifico, Enrico Giovannini, il Rapporto mette in relazione, attraverso l’analisi di dati statistici ufficiali, i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite con il Pnrr e la Legge di bilancio 2023.

Uno strumento per comprendere se e come questi provvedimenti, nel loro stato di attuazione, siano utili a realizzare in Italia un modello di sviluppo realmente sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale. Insieme all’analisi, il documento contiene indicazioni e proposte per migliorare le politiche e riorientare i progetti del Pnrr e del RePowerEu.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente dell’ASviS, Pierluigi Stefanini, insieme a Manlio Calzaroni e Walter Vitali, tra i curatori del Rapporto, che in diretta risponderanno alle domande della stampa, con la moderazione del giornalista Rai Filippo Gaudenzi.

L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming e sui social dell’Alleanza, con la presenza di Giornaliste e giornalisti che si sono accreditati per formulare domande in diretta: ASviS: proposte per riorientare politiche e progetti del Pnrr verso la sostenibilità. L’incipit del link: “La revisione del Piano è l’occasione per rendere gli interventi più coerenti con l’Agenda 2030, nel segno della transizione ecologica e della lotta alle disuguaglianze. Il Rapporto dell’Alleanza su Pnrr e Legge di Bilancio 2023.

Procede a rilento l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che presenta sì dei segnali incoraggianti ma, al contempo, solleva una serie di questioni che andrebbero chiarite il prima possibile per non far perdere all’Italia l’opportunità di accelerare sullo sviluppo sostenibile. È il messaggio che lancia l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con la presentazione – durante la conferenza stampa online – della quinta edizione del rapporto “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Legge di bilancio 2023 e lo sviluppo sostenibile”, realizzato grazie al contributo delle esperte e degli esperti delle oltre 320 organizzazioni aderenti con il coordinamento del direttore scientifico Enrico Giovannini.

La pubblicazione intende far comprendere come si posizionano questi due delicati provvedimenti rispetto alle dimensioni ambientale, economica, sociale e istituzionale dello sviluppo sostenibile. Insieme all’analisi, inoltre, il documento avanza delle proposte per facilitare la buona riuscita del processo di transizione ecologica che deve investire l’Italia e gli altri Paesi, in linea con quanto stabilito dal piano RePowerEu (che punta e rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi).

Secondo l’ASviS, anche la Legge di bilancio (LdB) 2023, presentata dal governo sul finire dello scorso anno, è in chiaro-scuro. Contribuisce ad affrontare alcune delle debolezze che caratterizzano la delicata situazione del Paese in campo ambientale, sociale ed economico, ma alcuni degli interventi appaiono controproducenti sul piano contenutistico o deboli su quello delle risorse finanziarie assegnate. In generale, la Legge risulta poco incisiva nel modificare il contesto socioeconomico italiano in chiave sostenibile.

Si consiglia di seguito leggere i seguenti due paragrafi:

Le proposte dell’Alleanza sul Pnrr

Cosa emerge dallo studio ASviS sulla Legge di Bilancio 2023 e, subito dopo:

Alcune analisi significative tratte dal RAPPORTO riguardanti i Goal dell’Agenda 2030 a prevalente dimensione sociale, in riferimento ai quali viene redatto un confronto – ovviamente al netto delle variazioni apportate dal via libera al decreto PNRR – su doppia colonna del foglio, tra PNRR e legge di bilancio

Interessantissimi i link finali per scaricare :

*il comunicato stampa

*il Rapporto completo