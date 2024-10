Rapporto Greenitaly 2024, venerdì 25 ottobre a Roma la presentazione. Ecco i numeri dell’Italia verde

“Per garantire la capacità di competere, l’Europa ha necessità a lungo termine di abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso – come ha fatto il Rapporto Draghi – decarbonizzazione- competitività”: ad affermarlo è stato Presidente Sergio Mattarella a Bonn. Il 15° rapporto Greenitaly – che si presenta venerdì 25 ottobre 2024, nella Sala Longhi di Unioncamere a Roma – conferma queste parole con dati, analisi e storie. E racconta un’Italia che fa l’Italia, impegnata per un’economia più a misura d’uomo e per questo più capace di futuro. L’evento è promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, in collaborazione con importanti partner del settore come Conai, Novamont, Ecopneus ed Enel.

Intitolato “Un’economia a misura d’uomo contro le crisi”, il Rapporto GreenItaly 2024 si concentra sui progressi della transizione verde, analizzando i suoi effetti sulla competitività dei sistemi produttivi. Attraverso numeri, trend e oltre 200 case histories, il rapporto rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere come la green economy stia evolvendo in Italia e su scala globale, offrendo una panoramica completa sull’impatto delle scelte sostenibili nei settori produttivi. All’incontro parteciperanno personalità di spicco, tra cui Andrea Prete, presidente di Unioncamere, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Alessandro Rinaldi, Vicedirettore generale dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, sarà il responsabile della presentazione ufficiale del rapporto. Per partecipare alla presentazione del rapporto puoi iscriverti qui: https://symbola.net/live/ presentazione-greenitaly-2024/ Il programma ed ulteriori Info al sito della Unioncamere