Rapporto Sud, Lagalla ” Le utilities fondamentali per qualità vita”

PALERMO (ITALPRESS) – “Molte esperienze nel nord Italia, ma anche in Europa, hannodimostrato come le utilities costituiscano un elemento fondamentale nella costruzione di una migliore qualità della vita. I servizi che rendono devono rispondere sempre di più a criteriaziendalistici, che non ragionino in termini di mero profitto bensì di efficacia, efficienza ed economicità: declinare le utilities del Mezzogiorno in questa chiave può garantire unefficientamento delle società partecipate del territorio. Lo stesso Comune di Palermo, nel rinnovare i contratti di servizio, ha introdotto elementi di cooperazione con il mondo aziendale privato al fine di innestare competitività, perseguire qualità e attrarre investimenti importanti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine della presentazione del Rapporto Sud 2024.

