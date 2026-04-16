Rapporto sul design, l’Italia guida l’Europa: 4 mld di valore e 76 mila addetti. Cresce l’uso della IA

Fondazione Symbola, Deloitte Private, Poli.Design e Adi Associazione per il Disegno Industriale, insieme a Cuid, Interni Magazine, Aiap, Aipi, AlmaLaurea, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, Adi Design Museum e Circolo del Design, con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e del ministero delle Imprese e del made in Italy, hanno presentato all’Adi Design Museum di Milano il rapporto “Design Economy 2026”, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del ruolo strategico del design nella competitività del sistema produttivo nazionale.

Ad aprire i lavori sono stati Luciano Galimberti, presidente Adi; Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Ernesto Lanzillo, partner e leader Deloitte Private Italia. Il rapporto è stato illustrato da Domenico Sturabotti, direttore Fondazione Symbola, e Cabirio Cautela, consigliere d’amministrazione Poli.Design (Politecnico di Milano). Alla discussione hanno preso parte Francesco Zurlo, professore ordinario Politecnico di Milano; Valentino Caporizzi, managing director Design Group Italia; Giacomo Grassi, director of user experience Inps; Giselle Paola Chajin, service & business design director Tangity – Ntt Data, con la moderazione di Laura Traldi, digital managing editor Interni Magazine.

L’economia del design: Italia prima in Europa per fatturato

A livello europeo il comparto conta circa 295 mila imprese, con un fatturato complessivo di 31 miliardi di euro (+3,2% rispetto al 2023 e +23,8% nel triennio). Cresce anche l’occupazione, che supera i 356 mila addetti (+4,8% su base annua e +16,1% nel triennio).

Nel confronto tra Paesi, l’Italia consolida la leadership europea per numero di addetti, con 54 mila occupati pari al 21,5% del totale Ue, davanti a Francia (14,9%) e Germania (14%). Seguono Paesi Bassi (9,1%) e Polonia (8,5%). Anche sul fronte economico il design si concentra nelle principali economie industriali: oltre la metà del fatturato europeo (51%) è generata da Italia (20%), Germania (17,6%) e Francia (13,4%). Con Paesi Bassi (11,8%) e Svezia (6,8%) si sfiora il 70%.

La fotografia del settore in Italia

In Italia il design conta 54 mila operatori tra imprese, liberi professionisti e autonomi, con un valore aggiunto pari a 4 miliardi di euro e 76 mila addetti.

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia concentra il 33,4% del valore aggiunto e il 28,7% dell’occupazione. Seguono Emilia-Romagna (13,3%), Veneto (10,9%) e Piemonte (10,3%).

Nel 2024 le crescite più rilevanti del valore aggiunto si registrano in Molise (+2,9%), Marche (+2,2%) e Lombardia (+2,1%). A livello provinciale, Milano si conferma leader con oltre 7.300 imprese, seguita da Roma, Torino, Firenze, Bologna e Brescia, che insieme concentrano oltre un terzo delle imprese del settore.

Milano traina il sistema, crescono anche i territori minori

In termini di valore, le imprese milanesi generano da sole il 19% della ricchezza nazionale del design. Seguono Torino (6,8%) e Roma (5,3%), mentre Bologna è quarta con il 3,6%.

Le crescite più dinamiche si registrano però in territori meno centrali: Nuoro (+4,5%), Oristano (+4,2%), Ragusa (+3,7%), Catanzaro (+3,4%) e Campobasso (+3,1%), segnali di una ripresa delle attività legate alla cultura e alla creatività. Sul fronte occupazionale spiccano Ferrara (+6,4%), Belluno (+6,3%), Messina (+5,7%), Forlì-Cesena (+5,5%) e Teramo (+5,3%), trainate soprattutto da macchinari e moda.

In termini di specializzazione, emergono Fermo (0,64% del valore prodotto legato al design), Como (0,47%), Novara (0,43%), Reggio Emilia (0,42%) e Modena (0,37%). Sul fronte occupazionale, Milano resta prima con il 14,3% degli addetti, seguita da Torino (6,9%), Roma (5,2%) e Bologna (3,7%).

Strategie di crescita e reti tra imprese

Il 56,2% delle organizzazioni sta valutando strategie di crescita. Tra le microimprese prevalgono le soluzioni collaborative: partner economici (20,8%), associazioni tra professionisti (19,2%) e reti d’impresa (13,8%).

Realacci: “Il design infrastruttura del Made in Italy”

“La leadership italiana nel design – dichiara Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola – conferma il suo ruolo importante come infrastruttura immateriale del made in Italy, come dimostra il Salone del Mobile di Milano, ed è protagonista nella sfida della sostenibilità. Nel pieno di una transizione verde e digitale il design è chiamato nuovamente a dare forma, senso e bellezza al futuro. Il design è strategico anche per sviluppare una nuova generazione di prodotti che nel segno della bellezza rispondano ai dettami dell’economia circolare: efficienza, minore impiego di materia ed energia, riciclabilità, riutilizzabilità. Un design di stampo umanistico aiuta anche ad addomesticare l’intelligenza artificiale. Perché come è scritto sul Manifesto di Assisi ‘affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro’”.

Lanzillo: “L’Ai priorità per crescita e competitività”

“La trasformazione digitale, e nello specifico l’introduzione dell’intelligenza artificiale – dichiara Ernesto Lanzillo, partner e leader Deloitte Private Italia – rappresenta per tutto il settore del design una priorità per lo sviluppo e la crescita sostenibile. Per massimizzare l’impatto però è fondamentale riprogettare processi e modelli operativi sulla base dell’Ia, assicurando che il contributo umano sia valorizzato e non automatizzato. Le giuste competenze e l’utilizzo appropriato di queste soluzioni da parte degli operatori del design può tradursi in un’accelerazione che permetta di potenziare l’efficienza, ridurre i costi aziendali e ottimizzare le risorse. Integrare l’Ia nel cuore delle organizzazioni è una sfida per tutto il settore, che non può prescindere dalla capacità di mettere in relazione strumenti tecnologici ed esigenze manageriali tipiche del made in Italy, al fine di creare connessioni operative e strategiche con cui guidare il cambiamento”.

Cautela: formazione in crescita e Ai sempre più centrale

“Anche quest’edizione del rapporto – spiega Cabirio Cautela, consigliere d’amministrazione Poli.Design (Politecnico di Milano) – conferma la capacità attrattiva della Lombardia, e di Milano in particolare, per gli studenti di design italiani e internazionali. Allo stesso tempo, si registra una crescita significativa degli iscritti al Centro e al Sud del Paese, spesso in connessione con le specializzazioni produttive locali e territoriali. È importante notare come questi dati incoraggianti sulla formazione procedano in parallelo con quelli occupazionali: il design resta un settore in salute e si osserva una sostanziale coerenza tra la natura degli studi e la tipologia di lavoro svolto. Il rapporto sottolinea inoltre la posizione ormai consolidata dell’Ia, vera e propria infrastruttura di lavoro utilizzata quotidianamente da progettisti e organizzazioni. L’Ia generativa è percepita come un acceleratore di processi, più che come un agente creativo, ruolo in cui l’essere umano resta centrale”.

Galimberti: “Sistema maturo, sfida è governare il cambiamento”

“I dati del rapporto Design Economy 2026 – dichiara Luciano Galimberti, presidente Adi – confermano la solidità e la centralità di un settore che non solo genera valore economico e occupazione qualificata, ma contribuisce in modo determinante alla costruzione dell’identità del made in Italy nel mondo. Infrastruttura culturale prima ancora che economica: uno strumento critico capace di orientare l’innovazione e dare forma ai processi produttivi. I dati restituiscono l’immagine di un sistema maturo, in cui Milano agisce da nodo propulsivo ma all’interno di una rete sempre più diffusa. In questo contesto, la sfida è governare le trasformazioni, tecnologiche e sociali, riaffermando il ruolo del progetto come pratica consapevole, responsabile e profondamente umanistica”.

Formazione: crescono corsi e istituti

Nel 2024/2025 si contano 100 istituti attivi e 369 corsi di studio (+5%). La Lombardia si conferma hub principale con il 28,7% degli iscritti universitari e il 36,5% degli Afam, attirando il 61,9% degli studenti internazionali.

Crescono anche Centro (+18,5%) e Sud (+19,2%), segno di un progressivo riequilibrio territoriale. Il design si conferma un settore ad alto rendimento occupazionale: 92,4% di occupati tra i laureati magistrali a 5 anni, sopra la media nazionale (89,7%).

Ai generativa: competenze diffuse ma non ancora mature

Il focus sulla Ai generativa (GenAi) evidenzia una diffusione ampia ma ancora in consolidamento: il 52,4% degli operatori dichiara un livello “medio”, mentre il livello “alto” riguarda il 35,4% delle organizzazioni contro il 13,8% dei progettisti.

Un quinto del campione resta su livelli “bassi” e il 6,2% su livelli minimi. Le competenze più diffuse riguardano prompt design & strategy (65%), aspetti etici legati al copyright (52,4%), visual & content editing (42,7%), progettazione sostenibile (quasi 40%) e prototipazione rapida (39%).

Nel complesso, il 94% dei progettisti e delle organizzazioni ha consolidato le competenze sull’Ia negli ultimi due anni, confermando il ruolo ormai strutturale della tecnologia nel settore.