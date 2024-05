Rapporto sul Digital Marketing, riconoscimento per Medallia e per la sua piattaforma tecnologica

Medallia è leader tecnologico per il quarto trimestre 2023 nel report Spark Matrix for Digital Marketing Analytics, pubblicato dalla società di ricerche di mercato Quadrant Knowledge Solutions (QKS). Gli analisti hanno dichiarato che Medallia “fornisce una piattaforma tecnologica sofisticata e completa per affrontare diversi casi d’uso, come la personalizzazione in tempo reale dei clienti”.

Il rapporto ha valutato 15 fornitori di servizi sulla base di 12 criteri, tra cui la strategia di differenziazione competitiva, la visione e la roadmap, le prestazioni del prodotto, la facilità di implementazione e di utilizzo e l’eccellenza del servizio clienti.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come leader nel rapporto Spark Matrix for Digital Marketing Analytics”, ha dichiarato Alex Glanz, EVP of Strategy di Medallia. “La capacità unica di Medallia di comprendere le esperienze attraverso i diversi canali consente ai marketer digitali e ai leader della customer experience di conoscere i propri clienti online con una nuova profondità. Attivando questi insight omnichannel, i brand che utilizzano Medallia – sia per la customer experience, che per specifiche iniziative di marketing digitale – sono in grado di personalizzare ogni esperienza e di garantire alle proprie aziende un maggiore ritorno sugli investimenti.

Gli analisti di QKS, inoltre, affermano che “la capacità distintiva di Medallia risiede nella sua capacità di consentire alle imprese di ottenere approfondimenti completi sulle preferenze e richieste dei singoli clienti, portando a interazioni personalizzate”. Secondo Richa Choubey, analista di QKS “Medallia consente ai suoi utenti di eseguire un’orchestrazione personalizzata della Customer Journey, di visualizzare le interazioni dei clienti su siti web e app e di gestire in modo efficiente i viaggi attraverso le sue offerte Medallia Experience Orchestration e Digital Experience Analytics. Le offerte di Digital Marketing Analytics (DMA) di Medallia si distinguono per la loro capacità di generare insight in tempo reale basati sulle interazioni, di sviluppare e mantenere i profili dei clienti, di valutare e attribuire un punteggio all’esperienza dell’utente in base a diversi parametri. La capacità di Medallia di fornire un’offerta tecnologica DMA completa, di scoprire in modo efficiente l’interesse e il contesto dei clienti con dati raramente disponibili e di soddisfare un’ampia gamma di casi d’uso, ha fatto sì che Medallia raggiungesse la posizione di leader nel report Spark Matrix for Digital Marketing Analytics per il quarto trimestre 2023.

Gli analisti di QKS, infine, sottolineano i principali elementi di differenziazione della piattaforma Medallia, come la sua capacità di “facilitare le interazioni in tempo reale, altamente personalizzate e basate su intuizioni fornite attraverso un’orchestrazione centralizzata”, nonché il suo “Digital Experience Score (DXS) che valuta la qualità dell’esperienza dell’utente online attraverso vari parametri”.