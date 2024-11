Rapporto Svimez 2024, mercoledì 27 la presentazione alla Pontificia Università Gregoriana: il programma

Si terrà a Roma, mercoledì 27 novembre dalle 9,15, nell’Aula magna della Pontificia Università Gregoriana (Piazza della Pilotta, 4) la presentazione del Rapporto Svimez 2024.

I lavori prenderanno il via alle ore 9,30 con la presentazione del Rapporto a cura di Luca Bianchi, direttore generale Svimez. Seguirà l’intervento di Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, che offrirà un contributo sul ruolo della società civile e delle istituzioni nella crescita del Mezzogiorno.

Un focus su esperienze di successo darà voce a protagonisti del territorio: Alberto Tasca d’Almerita, presidente della Fondazione SOStain Sicilia, illustrerà i risultati raggiunti nel campo della sostenibilità ambientale, mentre Massimo Varrone, direttore generale dell’Incubatore Campania New Steel e Advisor MegaRide, racconterà esperienze innovative nel settore delle startup e del trasferimento tecnologico.

Il programma proseguirà con un talk che vedrà coinvolti rappresentanti di spicco del mondo produttivo e sindacale, tra cui Federica Brancaccio, presidente dell’Ance, Natale Mazzucca, vice presidente di Confindustria per lo Sviluppo del Mezzogiorno, e Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp-Cgil. A completare la mattinata, è previsto un video intervento di Raffaele Fitto, vicepresidente designato della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme. Le conclusioni saranno affidate a Adriano Giannola, presidente Svimez.