Rapporto Svimez, Carfora (Confimi): Il Sud cresce nonostante criticità strutturali e fuga dei giovani

Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato una crescita del PIL dell’8,5%, superiore al +5,8% del Centro-Nord, e un aumento dell’occupazione dell’8%, con quasi mezzo milione di nuovi posti di lavoro. È quanto emerge dall’ultimo Rapporto Svimez 2025, che spiega come la crescita sia stata trainata principalmente da fattori contingenti: minore esposizione ai shock globali rispetto al Nord, boom edilizio favorito da incentivi e PNRR, e la ripresa del turismo dopo la pandemia.

Tuttavia, SVIMEZ sottolinea che la crescita numerica dell’occupazione non corrisponde a un miglioramento automatico delle condizioni di vita. Gran parte dei nuovi posti di lavoro si concentra nei settori del turismo, della ristorazione e dell’edilizia, caratterizzati da contratti temporanei, salari bassi e fenomeni di lavoro povero. In altre parole, aumento degli occupati non significa necessariamente crescita di qualità dell’occupazione o capacità di trattenere i talenti sul territorio.

Il Rapporto evidenzia un paradosso significativo: dei nuovi occupati under 35 nel Sud, sei su dieci sono laureati, ma molti di loro trovano inizialmente sbocchi in settori a bassa qualificazione, in cui le competenze acquisite non sono valorizzate e le opportunità restano insufficienti per assicurare stabilità economica e prospettive di carriera.

Questo quadro si riflette anche nei flussi migratori giovanili: 175.000 under 35 hanno lasciato il Sud nel triennio 2022–2024, diretti al Nord o all’estero. Nonostante il boom occupazionale, il fenomeno dimostra che la crescita non è sufficiente a trattenere i giovani più qualificati, con conseguenze dirette sulla competitività e sull’innovazione delle imprese locali.

La perdita di capitale umano è quantificata da SVIMEZ in 132 miliardi di euro cumulati dal 2000 al 2024, calcolati in termini di costo pubblico della formazione e delle esternalità positive non valorizzate dal territorio. Solo nell’ultimo quinquennio, tale perdita si attesta a circa 8 miliardi di euro all’anno, tra laureati trasferiti verso il Centro-Nord e verso l’estero, con gravi ripercussioni sulla capacità produttiva e innovativa del Mezzogiorno.

“Questi dati ci offrono una fotografia chiara: la crescita del Sud c’è ed è significativa, ma resta trainata da investimenti pubblici e da settori poco qualificati”, dichiara Luigi Carfora, Presidente di Confimi Industria Campania. “Il vero nodo da risolvere è la qualità dell’occupazione e la capacità di trattenere i nostri giovani più preparati, evitando che il territorio perda capitale umano strategico per lo sviluppo industriale e tecnologico.”

Le criticità principali emerse dal Rapporto Svimez 2025 sono:

Crescita trainata da fattori temporanei e contingenti: edilizia, incentivi e turismo; non si registra ancora una trasformazione strutturale del tessuto produttivo.

edilizia, incentivi e turismo; non si registra ancora una trasformazione strutturale del tessuto produttivo. Contraddizione tra quantità e qualità dell’occupazione: aumento dei posti di lavoro, ma molti temporanei, con salari stagnanti o bassi, che non migliorano il reddito reale dei lavoratori.

aumento dei posti di lavoro, ma molti temporanei, con salari stagnanti o bassi, che non migliorano il reddito reale dei lavoratori. Migrazione giovanile selettiva: i laureati under 35 si concentrano tra i nuovi occupati, ma una parte significativa lascia il territorio per cercare opportunità più stabili.

i laureati under 35 si concentrano tra i nuovi occupati, ma una parte significativa lascia il territorio per cercare opportunità più stabili. Perdita di capitale umano: costi cumulati di formazione pubblica persa e mancata valorizzazione locale dei talenti, stimati in 132 miliardi dal 2000 al 2024 (~8 miliardi/anno nell’ultimo quinquennio).

costi cumulati di formazione pubblica persa e mancata valorizzazione locale dei talenti, stimati in 132 miliardi dal 2000 al 2024 (~8 miliardi/anno nell’ultimo quinquennio). Disallineamento tra istruzione e sbocchi occupazionali: laureati impiegati in settori a bassa qualifica, con conseguenze negative sul ritorno economico e sociale degli investimenti in formazione.Confimi Industria Campania ribadisce l’urgenza di politiche industriali mirate a:

laureati impiegati in settori a bassa qualifica, con conseguenze negative sul ritorno economico e sociale degli investimenti in formazione.Confimi Industria Campania ribadisce l’urgenza di politiche industriali mirate a: Promuovere filiere produttive ad alto valore aggiunto e tecnologicamente avanzate;

· Integrare in modo strutturale la formazione tecnica e universitaria con le reali esigenze produttive del territorio;

Creare opportunità di lavoro stabili e qualificate, capaci di valorizzare i giovani laureati e trattenere il capitale umano.

“Il Sud ha tutte le potenzialità per competere a livello nazionale e internazionale”, conclude Carfora. “Ma serve un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e mondo accademico per trasformare la crescita quantitativa in uno sviluppo industriale solido, sostenibile e duraturo. Solo così potremo arrestare la fuga dei talenti e costruire un futuro prospero per le nostre imprese e per i giovani del territorio.”