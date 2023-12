“Per la prima volta una strategia per le aree interne con una programmazione dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi”. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, alla presentazione del rapporto Svimez parlando del dl Sud spiegando che l’obiettivo è “far sì che un giovane rimane nel suo piccolo comune perché ci sono le condizioni per restarci”.